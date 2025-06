Psiquiatra: la ciencia no prueba mujer sea menos delictiva

El psiquiatra Secundino Palacios Carpio afirma que la causa por la que las mujeres constituyen una población infractora menor que la de los hombres y los delitos a los que se asocian se debe a situaciones psicosociales, debido a que el delito es un concepto aprendido.

Indica que el comportamiento delictivo no se ha probado que se diferencie entre hombre y mujer por una condición particular del celebro de la mujer.

Señala que puede darse que el muchacho más atrevido de la escuela, el que menos correcciones tiene en el hogar, termina siendo el jefe de la pandilla. La actitud del joven delincuente la reitera como un factor psico-social.

Considera que el hombre tiene tantos rasgos del autoritarismo y del machismo, por lo que va arrastrando la idea de que en la casa “el jefe soy yo, y en consecuencia, como en esta casa el macho soy yo, yo soy el que tomo las decisiones y, en consecuencia, todo lo que llegue a la casa, soy yo que tengo que enfrentarlo”.

En el caso de la mujer, precisa que -al ser bella y agradable, no se pensará que debajo de la falda lleve un fusil-. “Las mujeres, al ser la dama, la señora bonita, es un personaje menos sospechoso en el mundo de la criminalidad”.

Pero recordó que los organismos de inteligencia en el mundo, buscan a mujeres bonitas, con faldas cortas, para asignarlas a los organismos de contrainteligencia y expionaje.

Además, grupos mafiosos las usan en el mundo porque aparentan ser más disuasivas. Puso el ejemplo de cómo son puestas muchas bonitas, con faldas cortas, disfraces y micrófonos invisibles, algunas veces en el pelo, para que pasen desapercibidas en la seguridad de dignatarios; a diferencia del hombre musculoso, con rasgos de ser un agente de seguridad.

Palacios Carpio destaca que este tema no tiene estudios con rigor científico, por lo que aclara que no le gusta hacer inferencia sobre el particular, el también psicoterapeuta precisó que desde el punto de vista neurológico y neuroquímico, tampoco hay una estructura de mando a nivel cortical, que diga que el hombre tiene facultades superiores a la mujer en el orden de tomar decisiones.

A su juicio, la conducta delictiva y el comportamiento de un ser humano están relacionados con la crianza, incluso, el idioma no se da al nacer, sino que se desarrolla dependiendo del lugar donde el individuo crece y de desarrolla.

Difamar para ganar “view”

El doctor critica la puerilidad por el abuso -en sociedades como esta- de difamar a personas, a través de los medios de comunicación y las redes sociales, con la finalidad de adquirir fama, ganar “likes” y seguidores a costa de la honra y la moral de los demás.