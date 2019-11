Psiquiatra llama a construir nueva masculinidad en RD

El psiquiatra y psicoterapeuta de parejas José Miguel Gómez, a propósito de conmemorarse el Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer, expresó que en la República Dominicana hay que construir una nueva masculinidad que se entienda con los roles de este Siglo XXI en una relación de cultura del buen trato en la convivencia de pareja.

“Aquí hay hombres que no aceptan que una relación termino, no aceptan que ya una mujer lo dejó de querer, lo dejó de amar, la amenazan, la acosan, la hostigan, estamos viviendo esa violencia de género que tiene esa parte cultural ese autoritarismo, esa patrifocalidad es cultural”, indicó Gómez en el programa Vamos con Fabio Ureña Ortiz en una producción de Angel Puello Televisión Group para Color Visión.

Asimismo, el especialista de la conducta humana dijo que otro punto es que en la República Dominicana todavía no se ha podido establecer cuándo la mujer pone la querella en la fiscalía, cuales son los perfiles de alto peligrosidad en la pareja, cuál es el hombre que es potencialmente feminicida que no puede ir a la calle y tiene que quedarse dentro del sistema carcelario, “cuando se establecen las 72 horas de buscar conciliación y retienen al hombre, falla el ministerio público porque quien establece que ese hombre no puede portar arma de fuego, que tiene trastorno mental, el ministerio público no se auxilia de psiquiatra ni psicólogos para establecer en esas horas si el individuo se queda retenido o entra al sistema de la consejería de las 20 charlas para modificar y desmontar ese sistema de creencia”, dijo Gómez.

Tanto el Dr. Gómez como Fabio Ureña Ortiz, productor del espacio, coinciden en que en el país no se ha podido legislar en lo que se debe de informar y como se debe de presentar en los medios de comunicación porque en otros países los problemas de feminicidio y de suicidios no se presentan de esa forma tan drástica como aquí.

“Estoy cuestionando de cómo los medios estamos promoviendo la violencia, lamentablemente aquí se está promoviendo la violencia contra la mujer y el feminicidio, el contarlo no es una ayuda, no se debe de estar diciendo que van ocho, que van diez mujeres asesinadas en programas noticiosos, una noticia sobre otra en el mismo caso con el mismo texto, pero sin ninguna orientación preventiva” puntualizó Ureña Ortiz.