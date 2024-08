El pasado 14 de agosto de 2023, una explosión devastadora sacudió una fábrica de plástico, dejando una estela de tragedia y destrucción, tras la muerte de 38 personas y 59 que resultaron gravemente heridas (algunas de ellas hasta en estado crítico).

Todavía familiares lloran a sus parientes como si fuera ayer, tal es el caso de la madre de Reina Heredia, una joven de 34 años, quien salió de su casa para aprovechar unos especiales de la tienda Toledo pero nunca regresó.

«Nunca la volví a ver… Mucha falta que me hace. El hecho puede tener un año, pero para mí fue hoy», expresó entre lágrimas Menancia Díaz.

Recuerda a su hija como una persona cariñosa y que siempre se preocupaba por ella.

Heredia dejó tres hijos en la orfandad.

«Los niños hablan mucho de ella, a veces me preguntan pero ya el más chiquito sabe que ella no está», explicó.

Rafael Santiago, uno de los sobrevivientes del trágico suceso narró como su vida no ha sido la misma, luego de ser paciente con quemaduras de tercer grado

«Después de eso (la explosión) no he sido un hombre jamás en la vida porque yo he andado más de tres hospitales después de que me dieron de alta en el Ney… yo nunca he sido un hombre normal», enfatizó.

Entiende que esto ha sido «Un cambio radical, antes me bebía mi pote de romo, vacilaba pero ahora no lo puedo hacer, es un control total. Antes yo comía hasta piedras pero ahora no puedo comer de nada «.

Ana Nivar, otra de las victimas también se trasladó al lugar aprovechar la oferta de la tienda, rebaja que le costó la vida.

«Yo le dije que dejara la compra de los materiales (porque ella tenía una tapicería), para otro día, pero ella me explicó que había una oferta y la quería aprovechar», explicó su exesposo Juan Corporán.

«Mi nieto me pregunta ¿¨Papá porque mamá cogió para donde Toledo a comprar?», añadió.

Estas declaraciones fueron ofrecidas al Informe con Alicia Ortega.

Algunos de los nombres de las víctimas:

Ellos se llamaban:

Carlixto Feliz Jiménez, dominicano, 48 años, reportado por su hijo Cristopher Feliz. Su cuerpo

identificado y entregado a sus familiares. Cheirii Vizcaíno Sierra, dominicano, 32 años, reportado por su padre Doroteo Vizcaíno. Jorgelina Ravelo Encarnación, dominicana, 34 años, reportada por su hermana Yoryina Ravelo. Esteisi Pinales Ferrer, 15 años, reportado por su tío Hilario Ferrer Mota. Khaled Safa Harb, 4 meses, reportado por su primo Nabil Darwich Manneh. Jessica María Brito, dominicana, 26 años, reportado por su esposo Jorge Luís De la Rosa Lorenzo. Santo Manuel De Jesús, dominicano, 58 años, reportado por Isis De los Santos, sobrina. Delfín García Familia, dominicano, 47 años, reportado por Federico Beltré Familia, hermano. Ana Iris Cruceta Henríquez, dominicana, 36 años, reportado por Luisana Cruceta, hermana. Karina Heredia Pérez, dominicana, 29 años, reportado por Rubén Heredia Pérez, padre. Francis Julián Mateo Encarnación, dominicano 19 años, reportado por Francisco Antonio Mateo, padre. Reyes Soto Abad, dominicano, 31 años, reportado por Isidra Soto Abad, hermana. Faustino Nivar Doñé, dominicano, 49 años, reportado por Ángel L Nivar Doñé, hermano. Griselda María Feliz, dominicana, 41 años, reportado por Frank Feliz, hermano.

Andrés Valsaint, (Valcen) de nacionalidad haitiana, reportado por Ketty Stevenson, cónyuge. Emil Fanuel Figuereo Báez, dominicano, 56 años, reportado por Elías Figuereo, hermano. José Vicente Dicent Rivera, 58 años, dominicano, reportado por Cielo Dicent, hija. Milka Maribel Benzant Figuereo, 44 años, dominicana, reportada por Abrahán Toledo, esposo. Rogelio Arístides Benzant, dominicano, 75 años, reportado por Abrahán Toledo, nuero. Brendy Daril Toledo Benzant, dominicana, 18 años, reportada por Abrahán Toledo, padre. Mariela Rosario Nova, dominicana, 36 años, reportada por Josefina Nova Carrasco, madre. Juan Mateo Casilla, dominicano, 56 años, reportada por Matilde Herrera Mateo, sobrina. Tico Manuel Cruz, dominicano, menor de edad, reportado por Teodoro Ortega Rosario, padre. Rafael Solano Mateo, dominicano, 61 años, reportado por Nelson Solano Mateo, hermano. Ana Anllelin Nivar Tineo, dominicana, 47 años, reportada por Juan Corporán Del Rosario, esposo. Julio Agustín Vittini Cuevas, dominicano, 56 años, reportado por Amy Pérez Sánchez, esposa. Ángel Luis Uribe Méndez, dominicano, 39 años, reportador por Evin Leonel Morbán Méndez, hermano. Héctor Ramón Cuello Ramírez, dominicano, 58 años, reportado por Ana Hilda de Los Santos Cuello Ramírez, hermana. Dionicio Guzmán Perdomo, dominicano, 38 años, reportado por Juan Fermín Guzmán, primo. Irma Isabel Dipre Miranda, dominicana, 37 años, reportada por Julio Cesar Dipre Miranda, hermano. Paulette Brea Solís, dominicana, 7 años, reportada por Katty Martina Solis Severino, madre. Luz Esther Mateo German, dominicana, 45 años, reportada por Andar Mateo Germán, hermana. Eridania Jorge Alcántara, dominicana, 38 años, mayor de edad, reportada por Raquel Rodríguez Brito, prima. Alfonso Cuevas Cuevas, dominicano, 52 años, reportado por George Cueva, hermano. Gabino Aquino, dominicano, 60 años, reportado por Ramón Pérez, sobrino. Reina Heredia Mercedes, dominicano, 35 años, reportada por María Isabel Heredia Mercedes, hermana. Víctor Manuel de Hernández Pérez, dominicano, 30 años, reportado por Josefina Hernández, hermana.

¿Qué hacen las autoridades?

Fachada del Ministerio Público

La Fiscalía de la provincia San Cristóbal presentará en las próximas semanas la acusación formal contra los imputados en el caso de la explosión en una fábrica de plástico ocurrida el pasado 14 de agosto de 2023, y que dejó al menos 38 víctimas fatales, 59 heridas gravemente, nueve edificios destruidos y varias viviendas afectadas.

La fiscal de esa provincia, Fadulia Rosa, explicó que, durante el tiempo transcurrido del hecho a la fecha, el Ministerio Público ha continuado las investigaciones sobre el caso, y que el expediente acusatorio se encuentra en su fase final de elaboración, por lo que se espera que, a principios del próximo mes de septiembre, dentro del plazo establecido por la Ley, se depositará la acusación en contra de todos los imputados.

Asimismo, la representante del Ministerio Público enfatizó que los imputados han cumplido con las respectivas medidas de coerción que se les impusieron desde la fase inicial del proceso.

También, recordó que el Ministerio Público acusa a la razón social Vidal Plast SRL, y a sus propietarios Edward Armando Vidal Garrido, Maribel Sandoval Almánzar De Vidal, Mercedes Altagracia Vidal Sandoval.

El Ministerio Público acusa a los imputados de homicidio involuntario, acción sancionada en el artículo 319 del Código Penal Dominicano. La instancia fue depositada en el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de San Cristóbal en función de Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente.

