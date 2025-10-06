¿Pueden los Yankees remontar y ganar la serie contra Toronto?

Los primeros dos juegos de la Serie Divisional de la Liga Americana (ALDS) no podrían haber sido peores para los Yankees de New York. Han perdidos sus dos partidos de la serie contra Toronto y han sido superados 23-8 en carreras anotadas.

Bajo el formato de Serie Divisional al mejor de cinco 2-2-1, los equipos que ganaron los Juegos 1 y 2 en casa han ganado 31 de 34 series, con 20 barridas.

No todo está perdido para los Yankees, sin embargo. A continuación, veamos algunas claves que podrían guiar a New York a completar una histórica remontada.

Un bueno comienzo de Carlos Rodón

Los Yankees recibieron un total de 5 ⅔ entradas de los abridores Luis Gil y Max Fried en los Juegos 1 y 2. Los Blue Jays les conectaron con fuerza (nueve carreras con 14 corredores), y si conectan con la misma intensidad contra Carlos Rodón en el Juego 3, la Serie Divisional de la Liga Americana estará sentenciada.

Tres equipos han perdido los Juegos 1 y 2 como visitantes y remontaron para ganar una Serie Divisional con marca de 2-2-1. El tema común es un gran comienzo en el Juego 3.

Rodón se enfrentó a los Blue Jays dos veces durante la temporada regular y tuvo un buen desempeño, permitiendo dos carreras limpias en cinco entradas en ambas ocasiones. Los Yankees necesitarán mejorar en el tercer juego.

Necesitan jonrones

Los Yankees lideraron las Grandes Ligas con 274 jonrones durante la temporada regular, 30 más que cualquier otro equipo, pero sería difícil saberlo en esta postemporada. Han conectado tres jonrones en sus cinco juegos de postemporada (Cody Bellinger, Ben Rice y Anthony Volpe) y solo uno en sus últimos tres juegos.

Los Blue Jays los han superado en jonrones 8-1 en sus dos juegos de la Serie Divisional de la Liga Americana.

Aaron Judge tiene 8 de 18 (.444) en esta postemporada, pero con siete sencillos y un doble. Giancarlo Stanton tiene 3 de 20 (.150) y no ha conectado jonrones, al igual que Trent Grisham, quien conectó 34 jonrones durante la temporada regular. Jazz Chisholm Jr. tiene tres hits, todos sencillos.

Aprovecha la ventaja de jugar en casa

El Rogers Centre ha sido un infierno para los Yankees esta temporada. Incluyendo la Serie Divisional de la Liga Americana, los Yankees tienen un récord de 1-8 y han sido superados 75-41 en Toronto en 2025. Los Blue Jays han tenido un desempeño sensacional en casa este año. Jugar en casa es sin duda una ventaja para ellos, y los Yankees necesitan que el Yankee Stadium les sea una ventaja en los Juegos 3 y 4.

Los Yankees tienen un récord de 1-8 en Toronto este año, pero tienen un récord de 4-2 contra los Blue Jays en el Bronx, ganando dos de tres en sus dos series de temporada regular en el Yankee Stadium.

Los Yankees necesitan una barrida. Tres victorias consecutivas. La temporada regular dice que los Blue Jays son vencibles como visitantes. El Yankee Stadium debe ser una ventaja para el equipo local.