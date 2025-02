Puello Herrera sobre Estadio Quisqueya: «Lo comparo con la basura. Ya cumplió su ciclo»

El Comisionado de Béisbol del Caribe, Juan Francisco Puello Herrera, criticó el Estadio Quisqueya Juan Marichal, asegurando que su deterioro es tal que debería ser demolido y lo comparó con la basura.

“Lo comparo con la basura. Cantidad de veces yo he escrito que hay que ponerle atención a esto, yo he prometido no hablar más de esto porque son oídos sordos. No se sabe la trascendencia del béisbol”, expresó en el programa D’AGENDA, transmitido los domingos por Telesistema.

Puello Herrera recordó que, hace más de dos décadas, cuando era presidente de la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana, ya había propuesto derribar el estadio y construir uno nuevo en la Ciudad Ganadera.

Estadio Quisqueya. Foto de archivo

También puede leer: Con la temporada de Wembanyama descarrilada, los Spurs y el mundo se preguntan: ¿qué sigue?

“El Estadio (Quisqueya) ya cumplió su ciclo hace años. Lo que hay que hacer es un estadio con las condiciones que se requieren, y no hay que gastar mucho dinero», señaló Puello Herrera, destacando que se puede construir uno con capacidad para 20,000 fanáticos.

El dirigente subrayó que el béisbol no solo lleva alegría a los dominicanos, sino que también tiene un impacto económico significativo, por lo que urge modernizar las instalaciones deportivas. Añadió que, aunque lo ideal es construir un nuevo estadio, existe la posibilidad de reconstruir el actual sin interrumpir su uso.

Síguenos en nuestras redes sociales como periodicohoyrd