El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que miércoles 13 a las 12:00 del mediodía abrirán el Puente Flotante sobre el río Ozama tras durar cinco días cerrado.

Esta intervención forma parte del plan de mantenimiento preventivo de infraestructuras viales que impulsa el MOPC, con el apoyo de la Industria Naval Dominicana, reconocida por su experiencia en la conservación de estructuras marítimas y fluviales.

A fin de mitigar el impacto del cierre, se ha coordinado un plan especial de movilidad junto al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), la Alcaldía del Distrito Nacional y el Ayuntamiento de Santo Domingo Este.

El MOPC reitera su compromiso con una gestión responsable de la infraestructura nacional, apostando por intervenciones planificadas, oportunas y sostenibles que respondan a las exigencias de un país en constante crecimiento.

Entidad trabajará también con túneles, elevados y puentes por mantenimiento

A partir de este lunes 11 y hasta el sábado 16 de agosto, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) cerrará al tránsito vehicular diversos pasos a desnivel y puentes en el Gran Santo Domingo, debido a que brigadas y equipos de la institución estarán realizando labores de mantenimiento.

Los trabajos a realizar, que abarcan desde las 10:00 de la noche hasta la hora de finalizar, incluyen limpieza general del entorno, recogida de desechos sólidos, barrido y recogida de agregados, control de maleza, y limpieza de drenaje.

Para este lunes y el martes tocará el cierre al elevado de la avenida 27 de Febrero. También, durante esos días habrá cierre parcial en el paso a desnivel de la carretera Santo Domingo Samaná debido a que tendrán lugar trabajos eléctricos.

Solo el lunes tocará a los puentes Juan Bosch y Duarte, ambos con cierre parcial.

De lunes a jueves, inclusive, habrá cierre parcial en ambos sentidos del túnel de la avenida 27 de Febrero con Abraham Lincoln y Winston Churchill, por trabajos de pintura a realizar. Idénticos trabajos provocarán también el cierre parcial, de lunes a miércoles, del túnel de la Núñez de Cáceres.

El martes las brigadas siguen con los elevados de la avenida John F. Kennedy con Doctor Defilló (a este también miércoles y jueves por trabajos eléctricos, y el de la Kennedy con Núñez de Cáceres. También, el túnel largo de la 27 de Febrero con Abraham Lincoln y Winston Churchill, lo mismo que el de la avenida Las Américas.

Los trabajos a realizar el miércoles de noche involucran cierre de los elevados de la Kennedy con Lope de Vega y Tiradentes, y de la Kennedy con Abraham Lincoln. También, los pasos a desnivel de la 27 de Febrero con Doctor Defilló y Carmen Mendoza, así como de la 27 de Febrero con Núñez de Cáceres y avenida Privada, y el túnel y el paso a desnivel de la Marginal de Las Américas (en este solo cierre parcial).

Los cierres para el jueves involucran los elevados de la 27 de Febrero con Ortega y Gasset, de la Kennedy con Ortega y Gasset, y el de la Marginal de Las Américas con avenida Estados Unidos (en Los Tres Ojos).

También el jueves el puente Juan Carlos con autopista Las Américas, y los pasos a desnivel de la avenida Charles De Gaulle con Ecológica, de la Ecológica con Marginal Las Américas.

Para el viernes toca cerrar los elevados de la autopista Las Américas con carretera Puerto Caucedo, el de la autopista Las Américas con calle José Francisco Peña Gómez (en Boca Chica), Las Américas con calle 7/6 (La Caleta), Las Américas con Ruta 66 (Este-Sur y Sur-Oeste).

Asimismo, los pasos a desnivel carretera Jubey-Boca Chica, y en la autovía Santo Domingo-Samaná.

Los cierres para el sábado corresponden a los elevados de la autopista Las Américas (en Andrés, Boca Chica), y de la Máximo Gómez con Nicolás de Ovando. También, los pasos a desnivel del Expreso Quinto Centenario con calle Tunti Cáceres y la Peña Batlle.