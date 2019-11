Puerto Plata vibra a ritmo de RD Jazz Festival

La combinación del agitado mar, el viento y extraordinarios instrumentistas actuaron como cómplices perfectos a favor de los amantes del jazz, quienes disfrutaron de una nueva versión del Dominican Republic Jazz Festival en Sosúa y Cabarete.

La primera parada musical, el viernes, fue en Playa Alicia, con tres excepcionales grupos de jazz que engalanaron el lugar con buena música: Berklee Global Jazz Institute, Nando Michelin de Uruguay y The Dominican Jazz Project.

Este último contó con músicos de renombre como Sandy Gabriel en el saxo, Stephen Anderson en el piano, Jeffry Eckels, bajista; Guy Frómeta, batería y David Almengod en la percusión.

Previo al concierto se disfrutó del desfile de moda “Madres con Sissy” a cargo de la diseñadora Sissy Bermúdez, donde madres, junto a sus hijos, se convirtieron en modelos. Esta pasarela contó con la participación especial de las embajadoras Robin Bernstein, de los Estados Unidos, y Shauna Hemingway, de Canadá.

Noche del sábado. La segunda función del DR Jazz Festival contó con Josean Jacobo, Justin Kauflin y su trío y el saxofón del boricua Luis Zenón, que subieron la temperatura, esta vez en Playa Cabarete.

El pianista y compositor Josean Jacobo, con su estilo único, y con el apoyo de su grupo “Josean Jacobo & Tumbao” llenó los corazones del público con sus composiciones originales como “El Maniel”, “Más”, “Anaísa Pié”, “Mind Reset”, “A pesar de todo” y “Compadre Pedro Juan”.

En el turno del pianista estadounidense Justin Kauflin, la euforia se apoderó de los presentes en cada interpretación de este compositor, productor y artista que ha grabado 31 álbumes y que realizó con su trío temas como “Coming home” – original, “Lost” – original, “Motorbike James Williams” (swing), “A Day in the Life” – Beatles y “John my Beloved” (Solo).

Para cerrar la noche, el turno fue de Miguel Zenón, a quien no le importó que una fuerte lluvia azotará la zona del concierto y, con su fuego rítmico, le puso calor a la velada interpretando “El negro bembón”, “Las tumbas”, “Traigo salsa”, “Colobo”, “El Nazareno” y “de ñapa”, “Quítate de la vía perico”.

El DR Jazz Festival es organizado por la Fundación Educativa Dominican Republic Jazz Festival (Fedujazz) y cuenta con el apoyo del Ministerio de Turismo, Lifestyle, Millenium y la Embajada de Estados Unidos, entre otros importantes patrocinadores.