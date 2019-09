Puerto Rico critica EU use fondo de isla para construir muro

La representante de Puerto Rico ante la Cámara de Representantes de EE.UU, Jennifer González, indicó que es “decepcionante” que proyectos previstos en instalaciones militares estadounidenses en Puerto Rico pierdan su financiación para poder destinar esos fondos a la construcción del muro fronterizo con México. “Nuestras fuerzas militares dependen de estos fondos para mantener la preparación y preservar nuestra seguridad nacional. Estoy comprometida a luchar para que nuestra isla reciba lo que el Congreso le asignó debidamente y me mantengo en comunicación con colegas del Comité de Asignaciones de la Cámara y el Senado y del Departamento de Defensa con respecto a este tema crucial”, dijo en un comunicado.

El Pentágono confirmó qué proyectos previstos en instalaciones militares estadounidenses en Puerto Rico, Guantánamo (Cuba) y España pierden su financiación para poder destinar esos fondos a la construcción del muro. Estos proyectos integran un paquete de 127 dentro y fuera del país que han sido elegidos de una lista aún mayor para reunir los 3,600 millones de dólares en “construcción militar” que el presidente Donald Trump ordenó desviar para el muro.

Los proyectos damnificados debían adjudicarse después del 30 de septiembre, por lo que todavía no estaban en marcha. En el caso de Puerto Rico, un Estado libre asociado, en la lista figuran diez proyectos en San Juan, Arroyo, Campamento Santiago, Punta Borinquen y Gurabo con inversiones de 402.57 millones. “Es importante tener en cuenta que no se ha tomado una determinación final y se necesita mayor aclaración de por qué se seleccionaron estos proyectos específicos. Estoy muy preocupada sobre las posibles consecuencias”, dijo González.