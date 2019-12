Puerto Rico tiene prohibido celebrar pelea gallos

Puerto Rico no podrá llevar a cabo a partir hoy peleas de gallos debido a una ley federal de EE.UU. que ha sido rechazada por el Gobierno local, al subrayar que la actividad que da trabajo a 27,000 personas en la isla y genera alrededor de US 18 millones anuales.

Se trata de una tradición que trajeron los españoles a la isla en el siglo XVI y a la que intentarán hacer frente con legislación local firmada este miércoles por la gobernadora de la isla, Wanda Vázquez. Las peleas de gallos dan trabajo a unas 27.000 personas en la isla y generan alrededor de 18 millones de dólares anuales.

El fin de las peleas de gallos en Puerto Rico, legales desde 1933, y otros territorios como Guam, entrará en vigor por la Ley Agrícola de 2018 (Farm Bill) de Estados Unidos.

Se trata de una ley que se considera ajena por el sector por haber sido aprobada en el Congreso estadounidense, en Washington, capital del país al que Puerto Rico está ligado como un Estado Libre Asociado y donde la isla no tiene un representante con derecho a voto.