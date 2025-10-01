Pujols candidato a ser mánager de Anaheim



Es difícil que tanta gente se equivoque.

Más de 10 publicaciones de Estados Unidos señalan al dominicano Albert Pujols como el próximo dirigente de Anahem.

La posibilidad tomó más fuerzas ayer cuando el club le dijo adiós al veterano Ron Washington, quien ha estado enfermo.

Pujols, quien fue campeón en Lidom y la Serie del Caribe, será entrevistado para el puesto pronto, según fuentes.

Pujols tuvo una carrera memorable como pelotero que lo consolidó como Un Cooperstown.

Diarios como el Usa Today dicen que Pujols es un tremendo candidato para el puesto.

Además de su gran carrera como jugador, Pujols ha tenido una carrera admirable fuera del terreno, que incluye una fundación para ayudar a niños.

Anaheim podría adelantar el anuncio dado a que varios equipos han despedido a sus mánagers y podrían tirar una mirada al dominicano.

Estén atentos.