Pujols: “Tomaría ese puesto”

Albert Pujols habló claro por primera vez sobre los rumores de ser el próximo dirigente Anaheim en Grandes Ligas.

“Sería un gran honor para el país tener a otro dirigente en Grandes Ligas. No lo vería como una traición al Clásico Mundial”, dijo Pujols al conversar con los cronistas Eliezer González y Franmer Deportes.

“Si se da, claro que lo tomaré”, recalcó.

Los reportes indican que Anaheim lo nombrará en los próximos días.

El dueño del equipo, Art Moreno, lo tiene como su favorito.

Pujols actualmente es empleado de Anaheim y gana un millón de dólares anual como asesor.

¿Quién sustituirá a Pujols en el Clásico?

Pujols dijo que hay varios candidatos con talento que lo pueden sustituir.

Hace unas semanas, Juan Núñez, presidente de la Federación de Béisbol, dijo que pensaba que un posible sustituto debería salir del mismo equipo de coaches.

Puedes leer: No imaginé ver así a los Yankees

Visto así, arranca la carrera entre Fernando Tatis Sr y Gilbert Gómez, quienes lucen los favoritos.

Dirigir en Lidom lo ayudó mucho

Una lección fue cuando perdió del Licey un juego que el Escogido ganaba 7-1.

“Yo tenía relevo para ganar, pero como estaba pensando en el siguiente juego, me descuidé. El aprendizaje fue siempre pensar en el juego del día”.