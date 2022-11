El coordinador y supervisor de Punta Catalina, Celso Marranzini, reveló que la termoeléctrica está funcionando por encima de un 90% de su capacidad, no será privatizada y dejará beneficios al Estado por alrededor de US$240 millones este año.

Entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 8:00 a 9:00 de la mañana, por RNN Canal 27, sostuvo que Punta Catalina está suficientemente abastecida de carbón y estará generando a toda capacidad durante la temporada navideña.

“La planta está dejándole beneficios al Estado dominicano, yo creo que es el único sector del gobierno en lo que es la inversión en el sector eléctrico que le deja dividendos, este año, al 31 de diciembre habremos entregado US$200 millones de dividendos al Ministerio de Hacienda”, significó.

Marranzini manifestó que el mandato que tiene del presidente Luis Abinader es que Punta Catalina no será privatizada porque se queda en un 100% en manos del Estado y con un buen manejo.

“A los que dicen que se va a privatizar, que no se preocupen que eso no es así, están muy claras las instrucciones del presidente de la República y nuestra función es administrar, no vender”, adujo.

Indicó que el resto de esos recursos se necesitarán para hacer inversiones en la planta, entre ellos la instalación de un laboratorio y un taller.

“Nosotros no tenemos subsidios, si no tenemos con qué pagar nómina, comprar repuestos y pagar carbón, simplemente tenemos serios problemas, nosotros ni siquiera una línea de crédito en el Banco de Reservas tenemos”, adujo.

Operatividad de Punta Catalina

El exvicepresidente ejecutivo de la CDEEE indicó que la empresa se mantiene con su flujo de caja y nunca ha sido una carga para el Estado y por el contrario ha sido una inversión.

Sostuvo que la planta tuvo algunas dificultades para conseguir carbón, en medio de la crisis internacional del combustible y en el transporte, pero actualmente tiene sus almacenes a toda capacidad en términos de abastecimiento.

“Es más, tenemos hoy un barco pendiente de descargar porque tenemos el espacio realmente lleno porque hay problemas en uno de los puertos de Colombia, porque hay una huelga, o sea, que nosotros vamos a pasar unas navidades tranquilas y nos va a coger el inicio del año 2023 generando a toda capacidad”, subrayó.

Marranzini expuso que Punta Catalina provee casi el 30% de la energía que se consume en el país.

“Realmente, Punta Catalina está haciendo un excelente trabajo, nosotros hemos tenido que hacer algunos mantenimientos que por una razón u otra se fueron retrasando, esos mantenimientos ya se hicieron este año”, agregó.

Manifestó que la termoeléctrica ha estado generando por encima del 90% de su capacidad. Recordó que a principios de este año hubo algunos problemas con el abastecimiento de carbón, pero fueron superados.

“La planta, como una central grande, de pocos años, y hay que tener en cuenta que una central en tres años ha tenido tres administraciones, hay cosas pendientes”, acotó.

Indicó que la misma terminó en medio de un proceso político que tuvo muy buen administrador, como Jaime Aristy Escuder, pero el ingeniero Canario llegó a pelar con el consorcio y los suplidores.

Sostuvo que la planta es cada día más estable y constituye la base del sistema eléctrico de la República Dominicana.

“Desgraciadamente se vendió un mensaje de que Punta Catalina resolvía el problema del sector eléctrico, siempre dije que eso era equivocado, que Punta Catalina es una adición importante a la generación en el sistema eléctrico”, apuntó.

Observó que el sistema eléctrico es muy complejo y cuenta con transmisión, distribución e hidroeléctrica y la parte que corresponde a la infraestructura energética está cumpliendo su papel.