Punta Catalina: Unidad 2 vuelve a operar, pero sale la 1 y los apagones persisten

A pocas horas de que la Unidad 2 de la Central Termoeléctrica Punta Catalina volviera a estar en línea, la Unidad 1 salió de operación la mañana de este lunes, dando así continuidad a los apagones en diversos puntos del país.

La situación ha sido condenada por el opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que aseguró que el pueblo dominicano consideraba la falta de energía eléctrica un problema resuelto en 2020; sin embargo, “hoy regresa como un fantasma del pasado”.

“El pueblo no entiende de cuentos ni de megavatios, ni tiene por qué entenderlos. Lo que sabe es que antes, con el PLD, había luz estable y hoy, con el PRM, vive a oscuras”, pronunció Martin Matos, titular de la secretaría de Energía y Minas de la organización política.

Matos manifestó que familias que habían vendido sus inversores porque ya no había apagones, hoy se ven obligadas a comprar velas y volver a la incomodidad de los años más oscuros; mientras tanto, emprendedores, colmaderos, salones de belleza, talleres y pequeñas fábricas están al borde de la quiebra porque, sin electricidad, no pueden trabajar.

“Es un abuso que el pueblo tenga que pagar la ineficiencia. Que tenga que cargar con ella, porque, además de lidiar con el alto costo de la canasta familiar, el desorden en el transporte y salarios que no alcanzan, los dominicanos y dominicanas hoy no pueden conciliar el sueño, lidiando con calor, apagones y mosquitos”, argumentó durante una rueda de prensa.

Comerciante con el grito al cielo ante la falta de electricidad

Por otro lado, comerciantes del sector Villa Francisca, en el Distrito Nacional, denunciaron que, debido a los prolongados apagones, se han visto obligados a utilizar plantas eléctricas para generar energía y evitar que sus productos se dañen.

«Aquí, con una planta echando gasolina, y ya ustedes saben», afirmó José Pérez ante las cámaras de Noticias SIN.

Entretanto, Ramón Morel consideró que, al parecer, la falta de energía responde a un acuerdo entre las autoridades y los empresarios de baterías eléctricas.

«Es un relajo que tienen. Parece que tienen un acuerdo con las empresas de las baterías y los que venden inversores», pronunció.

«(La electricidad) viene y se va, pero ayer fue lo último, se fue a las 11 de la mañana y no había venido más. Y cómo duermo yo, una mujer enferma con esos pies, que no puedo dormir; vieja con 80 años», agregó Ramona Vaez, otras de las residentes en Villa Francisca.

Salida de la Unidad 1

La Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina (EGEPC) explicó que la Unidad No. 1 de la Central Termoeléctrica Punta Catalina salió de operación a las 6:25 de la mañana, debido a un bajo nivel de agua de circulación en la toma de agua (intake), ocasionado por una obstrucción de sargazo que llegó de manera repentina a la central como consecuencia del mal tiempo generado por el huracán Erin.

De igual forma, aclaró que esta salida no ha provocado déficit en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).