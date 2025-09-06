Putin descarta reunión con Zelensky fuera de Rusia

Moscú. EFE.

El presidente ruso, Vladímir Putin, endureció ayer aún más su posición negociadora al declarar que sólo aceptará reunirse con el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, si es en Moscú, al tiempo que descartó la presencia de tropas occidentales en el país vecino, tanto antes como después de la firma de un acuerdo de paz.

“La parte ucraniana quiere y plantea este encuentro. Yo ya dije- ‘Estoy dispuesto, por favor, vengan, nosotros garantizamos total y plenamente las condiciones de trabajo y seguridad. La garantía es del 100 %’”, dijo al intervenir en el Foro Económico Oriental que se celebró ayer en la ciudad portuaria de Vladivostok (Océano Pacífico).

La postura rusa no ha dejado de endurecerse desde la cumbre de mediados de agosto en Alaska entre Putin y el presidente de EE.UU., Donald Trump, al que Europa llamó esta semana a aumentar la presión sobre el Kremlin por medio de nuevas sanciones.

Esto ocurre cuando el portal Mediazona y el servicio ruso de la BBC colocaron en más de 128,000 los soldados rusos muertos en acción desde febrero de 2022, más de la mitad de ellos reservistas, voluntarios y expresidiarios, saldo mortal que se disparó en esta campaña estival. Putin se enroca con Zelenski.

Putin, visiblemente cansado después de 4 días de visita a China y varios actos oficiales el jueves en el Lejano Oriente ruso, no tenía muchas ganas de hablar de Ucrania, especialmente de una futura cumbre con su mayor enemigo, algo que considera prácticamente una humillación.

“La próxima vez, si alguien quiere realmente reunirse con nosotros, estamos listos. El mejor lugar para ello es la capital de la Federación Rusa, la ciudad-héroe Moscú”, sentenció, tras lo que la sala prorrumpió en un sonoro aplauso.

El jefe del Kremlin, que no se ve las caras con Zelenski desde diciembre de 2019, calificó de “gratuita” la propuesta de Kiev de que la reunión tenga lugar en un tercer país.

Al mismo tiempo, aseguró que a día de hoy no le ve sentido a dicha reunión, en gran medida debido a la supuesta falta de legitimidad de Zelenski como jefe de Estado ucraniano, argumento que Putin repite desde mayo de 2024, ya que Moscú considera que expiró un mandato que la Constitución no le permite prolongar incluso en caso de guerra. “No le veo mucho sentido. ¿Por qué? Porque llegar a un acuerdo con la parte ucraniana es prácticamente imposible sobre los asuntos clave. Incluso si hay voluntad política, lo que dudo, existen dificultades jurídico-técnicas”, afirmó.

Zelenski aseguró la víspera en París que la invitación para que viaje a Moscú es una demostración de que Putin no quiere, en ningún caso, reunirse con él, mientras el ministro de Exteriores, Andrí Sibiga, calificó la propuesta de “inaceptable».