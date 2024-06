Putin vuelve alardear de las armas nucleares

St. PetEl presidente de Rusia, Vladímir Putin, mientras responden a los corresponsales. EFEersburg (Russian Federation), 04/06/2024.- Russian President Vladimir Putin holds a meeting with heads of international news agencies, on the sidelines of the 27th Saint Petersburg International Economic Forum (SPIEF), at the Lakhta Centre in St. Petersburg, Russia, 05 June 2024. (Rusia, San Petersburgo, San Petersburgo) EFE/EPA/VLADIMIR ASTAPKOVICH / SPUTNIK / KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT