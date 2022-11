Luis Enrique, seleccionador español, deseó que la vencedora del Mundial de Qatar 2022, si no es España, sea la Argentina de Lionel Messi, figura que aseguró “sería injusto” que se fuera del fútbol sin una Copa del Mundo. “Si no ganara España el Mundial me gustaría que lo ganara Argentina por un jugador de la talla de Leo Messi.

Sería injusto que se fuera sin ganar un Mundial, aunque sinceramente creo que podría jugar otro más, el sexto por capacidad física. Pero prefiero que gane España”, aseguró en su primer directo como ‘streamer’. El técnico asturiano respondió a preguntas de los más de 150.000 espectadores que llegó a alcanzar su directo, como los favoritos de su lista para vencer el Mundial.

“A Brasil y Argentina no hay nadie que los elimine, Francia que es actual campeona, Alemania porque nadie cabal la puede quitar de las favoritas, España, Inglaterra, como sorpresa Países Bajos y Bélgica siempre está por ahí”, destacó. Valoró Luis Enrique el estreno de la selección española ante Costa Rica, recordando que por historia el primer día en el Mundial no se le da bien a la Roja.

Luis Henrique fue dirigente de Lionel Messi en el Barcelona.

“Costa Rica es una selección que se clasificó en la repesca ante Nueva Zelanda, jugaron con un hombre más, acabaron con defensa de cinco. Hay jugadores conocidos en España como Keylor Navas o Campbell.

Los sudamericanos saben a lo que juegan, tienen un entrenador experimentado y será difícil porque en un debut en un Mundial no hay partido fácil”, opinó. “Somos muy optimistas y tenemos muchas ganas de que llegue el debut, que siempre cuesta históricamente a España, y provoca excitación”, añadió.

Marcó el objetivo claro a sus jugadores de pasar a octavos de final como primeros de grupo, sin pensar en que Brasil se convertiría, si también avanza primera, en el posible rival de cuartos de final. “Nuestro objetivo es quedar primeros de grupo, no especular con ser segundos.

Lionel Messi

Sabemos con quién nos cruzamos y sabemos que si Brasil queda primero y pasamos octavos, podría ser el rival, pero quien dijo miedo”, afirmó. “Si llevamos el partido donde queremos, podemos ganar a cualquier selección. Alemania tiene cuatro estrellas en su pecho y de base se puede creer campeona del mundo. España solo tiene una y va siendo hora de tener más. No nos sentimos inferiores a nadie pero tampoco superiores».