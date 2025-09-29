Estos son los volúmenes de agua dejados a las presas por las lluvias recientes

El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) informó que las recientes precipitaciones ocurridas del 24 al 28 de septiembre aportaron a los embalses 112.46 millones de metros cúbicos (MMC), colocándose la disponibilidad de agua en 1,118.14 MMC, lo que representa un 61.10 % del volumen máximo nacional, que es de 1,830.00 MMC.

Sobre los aportes específicos a cada presa, informó que el complejo Tavera – Bao subió 3.82 metros, para un volumen de 34.96 MMC; mientras que la presa de Monción incrementó 0.75 metro, para un volumen de 6.43 MMC.

En tanto, presa de Valdesia subió 1.13 metro, para un volumen de 7.83 MMC; Jigüey aumentó 3.99 metros, para un volumen de 6.44 MMC; la presa de Hatillo, subió 0.04 metro, para un volumen de 0.92 MMC, y el embalse de Rincón subió 0.07 metro, para un volumen de 0.32 MMC.

Respecto a la presa de Sabana Yegua, informó que ésta elevó su nivel en 2.34 metros, para un volumen de 21.93 MMC; Sabaneta subió 1.28 metro, para un volumen de 3.14 MMC, y la presa Montegrande aumentó 4.43 metros, para un volumen de 30.27 MMC.

Informaciones de referencia de cada embalse

El reporte del departamento de Hidrología del Indrhi correspondiente al día de hoy indica que la presa de Tavera tiene un volumen de 83.06 MMC, para un 63.0 % de su volumen máximo, que es de 131.77 MMC. Su nivel al día de hoy es 318.30 metros sobre el nivel del mar (msnm), siendo su nivel máximo 327.50 msnm.

La presa de Bao tiene 120.05 MMC, lo que representa un 63.9 % de su volumen máximo, que es de 187.76 MMC. Su nivel al día de hoy es 318.30 msnm, siendo su nivel máximo 327.50 msnm.

La presa de Monción tiene un volumen de 247.96 MMC, siendo su volumen máximo 330.13 MMC, lo que representa un 75.1 %. Su nivel al día de hoy es 271.37 msnm, siendo su nivel máximo 330.13 msnm.

La presa de Rincón tiene un volumen de 40.20 MMC. Su capacidad máxima es de 59.40 MMC, por lo que su disponibilidad de agua es de un 67.7 %. Su nivel al día de hoy es 118.36 msnm, siendo su nivel máximo 122.00 msnm.

La presa de Hatillo tiene un volumen de 305.18 MMC lo que representa un 81.4 % de su volumen máximo, que es de 374.88 MMC. Su nivel al día de hoy es 83.75 msnm, siendo su nivel máximo 86.50 msnm.

La presa de Jigüey presenta un volumen de 34.35 MMC, siendo su volumen máximo de 127.28 MMC, por lo que esa disponibilidad representa un 27.0 %. Su nivel al día de hoy es 512.02 msnm, siendo su nivel máximo 541.50 msnm.

La presa de Valdesia presenta un volumen de 93.00 MMC, lo que representa un 71.4 % de su volumen máximo, que es de 130.25 MMC. Su nivel al día de hoy es 145.12 msnm, siendo su nivel máximo 150.00 msnm.

En tanto, la presa de Sabana Yegua tiene un volumen de 152.30 MMC, siendo su volumen máximo de 341.84 MMC, lo que representa un 44.6 Su nivel al día de hoy es 382.53 msnm, siendo su nivel máximo 396.40 msnm.

Finalmente, la presa de Sabaneta tiene un volumen de 42.05 MMC. Su volumen máximo es de 56.05 MMC. La disponibilidad de hoy representa un 75.0 %. Su nivel al día de hoy es 638.82 msnm, siendo su nivel máximo 644.00 msnm.