¿Qué causó el apagón del AILA?

El apagón de más de nueve horas que afectó el pasado domingo 21 de septiembre al Aeropuerto Internacional de Las Américas Dr. José Francisco Peña Gómez (AILA) fue causado por el colapso del conjunto celda–seccionadora de media tensión de la terminal norte.

Así lo reveló este miércoles la Comisión Aeroportuaria, que precisó en su informe preliminar que, ante el fallo eléctrico, no estaba disponible el circuito de respaldo (espejo).

«Es importante establecer que nunca se perdió el suministro de energía eléctrica de la red nacional (distribución) y de igual manera, siempre estuvieron disponibles las plantas de emergencia interna del AILA, resultando que la falla es responsabilidad total de AERODOM, debido a que se originó en un punto posterior a las instalaciones eléctricas de potencia, específicamente en un cable de transmisión a la terminal norte», destacó.

LEA: Apagón el AILA: AERODOM debe pagar costos por daños causados a pasajeros y aerolíneas

¿Y las plantas externas que buscaron?

De acuerdo con la investigación, plantas de emergencia externas que se requirieron fueron para alimentar de forma directa la terminal norte, e integrar las operaciones esenciales de manera escalonada, tras varias horas de la interrupción del servicio eléctrico.

Campo aéreo nunca estuvo fuera de operación

El Instituto Dominicano de Aviación Civil certifica que el campo aéreo nunca dejó de operar, ya que tanto la torre de control como la pista de aterrizaje cuentan con un sistema de alimentación alterno, lo que garantizó que los aterrizajes y despegues de aeronaves siempre estuvieran disponibles.