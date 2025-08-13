Qué causó el retraso y las largas filas esta mañana en la Línea 2 del Metro

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) informó que el retraso y las largas filas registradas la mañana de este miécoles en toda la Línea 2 del Metro de Santo Domingo, se debieron a una avería en el sistema de uno de sus trenes de tres vagones, mientras se encontraba en la estación Juan Ulises García.

«Esta incidencia ocasionó retrasos a lo largo de toda la Línea 2, incluyendo el transfer de la estación Juan Pablo Duarte, donde se registró un alto flujo de pasajeros», manifestó la institución.

Largas filas y aglomeraciones en la estación Juan Pablo Duarte del Metro de Santo Domingo



Usuarios reportan este miércoles largas filas y cúmulo de personas en la estación Juan Pablo Duarte del metro de Santo Domingo que conecta las líneas 1 y 2.#Metro #Usuarios pic.twitter.com/WJNmexZeDr August 13, 2025

Asimismo, comunicó que la falla fue corregida minutos después por su equipo técnico.

«El servicio continúa ofreciéndose de manera normal y en ningún momento se vio comprometida la seguridad de los usuarios», indicó la Opret.

Además, pidió disculpas a los usuarios del Metro por los inconvenientes que esto pudo haber ocasionado.