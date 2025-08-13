Qué causó el retraso y las largas filas esta mañana en la Línea 2 del Metro

Metro

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) informó que el retraso y las largas filas registradas la mañana de este miécoles en toda la Línea 2 del Metro de Santo Domingo, se debieron a una avería en el sistema de uno de sus trenes de tres vagones, mientras se encontraba en la estación Juan Ulises García.

«Esta incidencia ocasionó retrasos a lo largo de toda la Línea 2, incluyendo el transfer de la estación Juan Pablo Duarte, donde se registró un alto flujo de pasajeros», manifestó la institución.

Asimismo, comunicó que la falla fue corregida minutos después por su equipo técnico.

«El servicio continúa ofreciéndose de manera normal y en ningún momento se vio comprometida la seguridad de los usuarios», indicó la Opret.

Además, pidió disculpas a los usuarios del Metro por los inconvenientes que esto pudo haber ocasionado.

