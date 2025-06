¿Qué comer en el día para tener más energía y rendir mejor?

Si bien es cierto que la genética, el descanso, la salud mental y el ejercicio son fundamentales en tus niveles de energía, la comida también es crucial.

Hay algunos alimentos que, por su composición nutricional, nos ayudan a tener más energía por la mañana.

La Fundación Británica de Nutrición publicó una serie de alimentos que te ayudarán:

Cereales integrales

Los cereales integrales son uno de los mejores alimentos para tener más energía durante la mañana, ya que están compuestos principalmente de hidratos de carbono complejos.

Huevo

El huevo es uno de los alimentos más recomendados para una dieta saludable. No solo contribuyen a tener más energía, sino que son saciantes y ayudan a promover el bienestar físico y mental.

Frutos secos

Los frutos secos son una buena opción para empezar el día, ya que son energéticos, versátiles y pueden combinarse con otros alimentos como el yogur o la fruta, según información publicada en British Journal of Nutrition.

Lácteos

Los productos lácteos no están contraindicados a no ser que se tenga alguna intolerancia. Y los que son en su variedad entera, es decir, con toda su grasa, aportan una buena cantidad de energía y no hacen que ganemos kilos si se toman de forma moderada.

Asimismo, como lo detalla un estudio publicado en la revista médica Calcified Tissue International.

Plátanos

Los plátanos son conocidos por ser una buena fuente de carbohidratos, potasio, vitamina B6 y otros nutrientes que ayudan a incrementar los niveles de energía en el organismo.

Una investigación publicada en Plos One, mostró que consumir un plátano antes de una prueba de ciclismo de 75 km era tan efectivo como consumir una bebida de carbohidratos para mejorar el rendimiento.