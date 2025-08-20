Se acerca la temporada escolar y tenemos que volver a adaptar la alimentación según el horario de las clases.

Las comidas de nuestros hijos puedan cumplir un rol fundamental para el buen desempeño y garantizar un éxito total de su año en el colegio.

¿Cómo debe ser una lonchera?

La especialista en nutrición Mónica Bamonde Vidal, de la Clínica San Felipe de Perú, da las claves en el artículo “Loncheras escolares saludables” disponible en el sitio clinicasanfelipe.com.

* Nutritiva, con alimentos que “brinden la energía y nutrientes” necesarios según la edad, peso, estatura, actividad física y sexo (desde los 11 años).

* Apetitosa, porque debe incluir colores, sabores, texturas y formas que despierten deseo.

* Variada, que no aburra a tus hijos

* Sencilla, para que ellos no se compliquen la vida a la hora de merendar.

¿Qué debe contener?

Unicef te lo revela

1. Alimentos de origen animal: huevo, pescado, pollo, hígado, lácteos

2. Carbohidratos: papa, yuca, pan integral, trigo, granola, avena, quinoa

3. Vegetales: frutas y verduras

4. Grasas saludables: semillas, aceitunas, aceite de oliva

5. Líquido: agua (la cantidad depende de la actividad física que haga)

Otras opciones para lograr una lonchera saludable y divertida sugeridas por el portal web Pediasure:

1. Empieza por la proteína:

– Mini-sándwich de jamón de pavo

– Crema de frijol

– Deditos de queso mozzarella

– Rollitos de jamón y queso

2. Incluye cereales integrales:

– Pan integral

– Cereal alto en fibra

– Waffles o hot cakes integrales

– Tortillas de maíz

3. Añade una fruta:

– Mandarina (en gajos)

– Ciruela

– Uvas picadas

– Manzana

4. Que no se te olvide la verdura:

– Zanahorias

– Brócoli con limón

– Tomates cherry con queso

– Pepinos con limón

5. Hazlo divertido añadiendo algo que le gusta a tu hijo:

– Gomitas

– Gelatina

– Galletas de animalitos

– 1 cuadrito de chocolate