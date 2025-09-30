¿Qué deben aprender los Mets de New York tras su histórico colapso?

Tanto el presidente de operaciones de béisbol de los Mets de Nueva York, David Stearns, como el mánager Carlos Mendoza volverán el año que viene, cargando con la responsabilidad de la que podría decirse que fue la temporada más decepcionante de la franquicia.

Un año después de un viaje mágico a la NLCS en el primer año del tándem con la organización, la paciencia de los fanáticos con Stearns y Mendoza ha desaparecido por completo.

El colapso de este año quedará grabado en sus mentes para siempre, hasta que deje de hacerlo.

No tomar medidas desesperadas

El reto para Stearns y Mendoza es responder adecuadamente sin exagerar. Porque 2024 fue tan bueno como 2025 fue malo. Analizar ambos años en conjunto permite al liderazgo de los Mets discernir con mayor precisión qué es real y qué no.

Mejorar el pitcheo abridor

Los Mets necesitan más entradas en su rotación. Era un problema evidente. Tras el éxito de firmar agentes libres a corto plazo en 2024, Stearns dobló la apuesta en la estrategia.

Los dos fichajes más importantes de agentes libres resultaron contraproducentes: Sean Manaea no estaba tan sano como el año pasado y Frankie Montas no estaba bien ni saludable.

David Stears afirmó que los fanáticos tal vez habrían estado más molestos si hubiera pagado el costo del prospecto que solicitaron los equipos vendedores, posiblemente haciendo alusión a Nolan McLean, Brandon Sproat y Jonah Tong, todos lanzadores que debutaron con los Mets después del 31 de julio.

Aquí es donde podría ser necesario ceder. Incluso con el regreso de los novatos (aunque no todos deberían estar asegurados), además de Clay Holmes, Sean Manaea y David Peterson, los Mets necesitan refuerzos.

Revisar la alineación

En 2024, Stearns y su gerencia le dieron al núcleo de jugadores de posición de los Mets —Pete Alonso, Francisco Lindor, Brandon Nimmo y Jeff McNeil— la oportunidad de demostrar que pueden ganar juntos. Funcionó. Hasta que dejó de funcionar. En 2025, el mismo grupo (más Juan Soto) tuvo un rendimiento decepcionante. Tuvieron temporadas ofensivas individuales entre buenas y excelentes (aunque con rachas), pero eso no se tradujo en victorias.

Todos esos jugadores tienen dudas defensivas, incluyendo a Lindor, quien, por mucho, destaca como el mejor defensor, pero dio un paso atrás en 2025. Alonso será agente libre, pero todos los demás tienen contrato. Stearns debe decidir una combinación ganadora, que podría implicar alguna reducción o, al menos, algunos cambios.

«Tendremos que ser flexibles con nuestra agrupación de jugadores de posición para poder mejorar nuestra prevención de carreras», dijo Stearns. ¿Significa eso que hay cambios significativos? No lo sé. ¿Significa que la gente puede jugar en diferentes posiciones? Quizás. ¿Significa que les pedimos que desempeñen roles diferentes? Quizás.

Es un equilibrio delicado. Tomar la decisión equivocada con un jugador importante puede ser perjudicial. Sin embargo, los Mets claramente necesitan cambios. Pero no cambios irracionales, sino aquellos que requieren decisiones difíciles.

La franquicia no ha llegado a la postemporada en años consecutivos desde 2015-16. Se suponía que esa dudosa racha terminaría en 2025. La doble dosis de decepción y vergüenza resulta demasiado familiar para una organización que hace apenas un año parecía encaminarse, por fin, en una dirección diferente.

En lugar de entrenar en Los Ángeles el penúltimo día de septiembre, los Mets lamentaban sus problemas en Nueva York.