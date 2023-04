¿Qué dice ChatGPT de Abinader, Leonel, Abel Martínez y las elecciones de 2024?

El Chatbot presenta desinformación y desactualización.

La aplicación de Chatbot, conocida como ChatGPT, de la empresa OpenAi que está revolucionando el mundo de la inteligencia artificial y que actualmente es utilizada por muchos medios de comunicación, incluidos algunos de la República Dominicana, presenta algunas fallas en la información que brinda a los usuarios que las utilizan.

El Periódico Hoy Digital se dio a la tarea de investigar cuál es la información que brinda la herramienta sobre los líderes y virtuales candidatos de las principales fuerzas políticas del país, y si a caso era capaz de brindar algunas estadísticas sobre las proyecciones y resultados de las elecciones del próximo 2024.

Sin embargo, las respuestas de la inteligencia artificial fueron algo decepcionantes e incluso parecen estar basadas en cualquier artículo o documento subido a cualquier blog de internet, a pesar de que sus desarrolladores han explicado que esta herramienta no tiene acceso a internet.

Al Chatbot se le realizó las siguientes tres preguntas para cada candidato: 1) ¿conoces a (nombre del candidato)? 2) ¿Qué piensas de (nombre del candidato)? y 3) ¿crees que (nombre del candidato) gane las elecciones presidenciales del 2024? y esto fue lo que la IA respondió de cada uno.

Lo qué dice ChatGPT sobre Luis Abinader

En el caso del presidente, Luis Abinader, Chat GPT indica que es el actual presidente de la República Dominicana y que había ocupado varios puestos en el sector empresarial previo a su triunfo en las elecciones del 2020.

Sin embargo, ChatGPT indica que el mandatario fue candidato a la presidencia en dos ocasiones previas a las elecciones del 2020, pero lo cierto es que Abinader fue candidato a la vicepresidencia por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), siendo el compañero de boleta del exmandatario, Hipólito Mejía; no fue, sino, hasta el 2016 que Abinader fue candidato oficialmente a la presidencia por primera vez y por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Además, la herramienta muestra una desactualización al decir que Abinader «Está liderando la gestión del país en medio de la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias económicas y sociales».

Al preguntársele si creía que Abinader podría ganar las elecciones del 2024, la IA respondió que no tenía preferencias políticas y no podía predecir el futuro por lo que no podría afirmar «Si Luis Abinader ganará las elecciones presidenciales del 2024».

No obstante, el Chatbot dijo «Lo que sí puedo decir es que las elecciones son un proceso democrático y la población dominicana tendrá la oportunidad de elegir libremente a sus representantes».

Lo qué dice ChatGPT sobre Leonel Fernández

Al realizársele las mismas tres preguntas sobre Fernández ChatGPT dijo que Leonel es un político y abogado dominicano «Considerado una figura importante en la política dominicana y ha tenido un papel destacado en la historia reciente del país».

No obstante, también dijo que había sido diputado y senador de la República Dominicana, pero la realidad es que Fernández solo llegó a ser aspirante interno, intenciones que nunca se convirtieron en una candidatura oficial. La IA dijo que Fernández «Ha tenido una carrera política destacada» y que «Tiene seguidores y detractores, y su legado y papel en la política dominicana es objeto de debate y análisis».

ChatGPT no hace mención alguna de la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández y ofreció la misma respuesta que dio para con el presidente Abinader sobre los resultados de las elecciones de 2024.

Lo qué dice ChatGPT sobre Abel Martínez

De Abel Martínez, las respuestas que dio ChatGPT fueron que actualmente Martínez es el alcalde de Santiago y fue diputado por esta provincia, así como, el presidente de la Cámara Baja. Sin embargo, a pesar de que, menciona que Abel Martínez ha ocupado otros cargos públicos la inteligencia artificial no lo reconoce como candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Asimismo, indica que Martínez tiene «Seguidores y detractores, y su legado y papel en la política dominicana es objeto de debate y análisis».

Sobre los resultados de las elecciones y Martínez ChatGPT «No se ha postulado oficialmente como candidato a la presidencia en las próximas elecciones».

Como se puede observar, si bien es cierto que herramientas como ChatGPT son un paso de avance en la dirección correcta hacia el futuro de la tecnología y la ciencia a nivel mundial, también lo es que por el momento la herramienta niveles de inteligencia e interacción similares a sensaciones del momento como lo fueron Cleverbot o Simi años atrás.

No hay que condenar su uso o desarrollo o incluso los niveles de inteligencia artificial exhibidos por el producto de la empresa OpenAi, pero sí discriminar con cautela las responsabilidades que se asignen y las atribuciones que se le den, más cuando se trata de medios de comunicación.

Se recuerda que ya la empresa OpenAi se ha visto envuelta en amenazas de demanda por informaciones falsas divulgadas por este ChatBot.