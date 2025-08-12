¿Qué dicen los abogados sobre el caso legal de Shohei Ohtani?

Un abogado que demanda a la estrella de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, ha sugerido la posibilidad de que el agente del cinco veces All-Star lo haya «engañado» en una relación inmobiliaria en Hawái que terminó mal.

El promotor inmobiliario Kevin J. Hayes y la agente inmobiliaria Tomoko Matsumoto presentaron una demanda el viernes contra Ohtani y su agente, Nez Balelo, ante el Tribunal del Primer Circuito de Hawái.

La demanda los acusa de interferencia ilícita en las relaciones contractuales y comerciales, así como de enriquecimiento injusto, después de que Balelo, presuntamente actuando en nombre de Ohtani, obligara a dos empresarios a abandonar un proyecto de desarrollo inmobiliario de lujo de 240 millones de dólares.

Sin embargo, uno de los abogados de Hayes y Matsumoto, Joshua I. Schiller, dejó abierta la posibilidad de que Ohtani volviera a ser víctima de alguien de su círculo íntimo que le causara problemas legales.

«Por el momento, no se sabe con certeza si el Sr. Ohtani conocía en ese momento la supuesta interferencia contractual y las irregularidades de su agente, o si él mismo pudo haber sido engañado por el Sr. Balelo, pero nuestro objetivo es averiguarlo», decía el comunicado.

Ohtani, quien aparece emparejado con Balelo en las acusaciones de la demanda, firmó un acuerdo en 2023 para ser portavoz famoso del Vista at Mauna Kea Resort y también ser una de las primeras personas en vivir en la propiedad. Pero el patrocinio ideal se convirtió en una pesadilla cuando, según la demanda, Balelo «se inmiscuyó en todos los aspectos de la relación» y «rápidamente se convirtió en una fuerza disruptiva». Supuestamente, el agente amenazó a Ohtani con rescindir el acuerdo si no se cumplían sus «exigencias cada vez mayores».

La demanda afirma que estas amenazas también se dirigieron a Kingsbarn Realty Capital, uno de los socios involucrados en el acuerdo, que «comenzó a ceder ante todos los caprichos de Balelo».

«Con el tiempo, se hizo cada vez más evidente que Kingsbarn estaba más preocupado por preservar su relación con Otani que por cumplir con sus obligaciones con sus socios comerciales», según la demanda.