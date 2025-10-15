Qué dijo el equipo Águilas Cibaeñas sobre la imputación contra Fabio Augusto Jorge

Las Águilas Cibaeñas reaccionaron este miércoles a las informaciones públicas que señalan que el empresario dominicano Fabio Augusto Jorge-Puras, con presencia en la política y miembro del Consejo Administrativo de ese equipo de béisbol profesional, está siendo investigado por la Administración para el Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos por tráfico de sustancias ilícitas.

A continuación, el comunicado íntegro:

La organización Águilas Cibaeñas está al tanto de las informaciones difundidas en torno a asuntos personales que conciernen al señor Jorge, quien, a partir de hoy, tomará una licencia temporal de sus responsabilidades en el equipo, a raíz de los contenidos divulgados.

En estricto apego a la ética y al respeto a los procesos, la institución se abstiene de emitir cualquier valoración o comentario sobre el particular mientras las instancias correspondientes realizan su labor de esclarecimiento.

Leer más: Fabio Augusto Jorge-Puras, ex asesor honorífico de las Zonas Francas, es investigado por EE.UU. por tráfico de drogas

La organización reitera su plena confianza en el debido proceso y en que las autoridades determinarán los hechos con total transparencia.

Nuestra institución mantiene un compromiso inquebrantable con la ética y la transparencia en todas sus actividades, siendo estos los valores que guían cada decisión. Estos principios son fundamentales para la forma en que servimos a nuestros jugadores, aficionados y a la comunidad deportiva del país.

Queremos asegurar a nuestros aficionados y socios comerciales que las operaciones deportivas y administrativas del equipo prosiguen su curso normal, sin interrupciones, manteniendo un enfoque absoluto en nuestra misión deportiva y social, en la próxima temporada, en el desarrollo de nuestro talento y en ofrecer la mejor experiencia a nuestros seguidores.

Nuestro foco permanece en el terreno de juego y en el compromiso con nuestros valores.