Bolívar Antonio Ventura, el ingeniero y dueño de empresas constructoras. Así se refiere el expediente acusatorio del caso Calamar sobre uno de los hombres que fueron interrogados por el Miniserio Público, y que señaló a los sindicados, José Ramón Peralta, Donald Guerrero y Gonzalo Castillo responsables de distraer cientos de millones de pesos contra el erario entre los años 2018 y 2019.

«Los investigados Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, junto a otros a los que se refiere esta imputación preliminar, se coalicionan para distraer del Estado los referidos quinientos veintisiete millones seiscientos noventa y cuatro mil ochocientos treinta y ocho pesos (RD$ 527,694,838.00). Para lograrlo consiguen que el investigado Víctor Encarnación, Director técnico de la OISOE, realice volumetrías falsas de obras inclusos cerradas, que habían sido realizadas por las empresas de Bolívar Ventura. Esas cubicaciones falsas, como tiene probado la presente investigación, constituyen una estafa contra el Estado dominicano», detalla la instrumentación judicial.

El expediente indica que los investigados Guerrero y Peralta solicitaron «decenas de millones» a Bolívar Ventura, quien le dijo que no era posible mover todas esas cantidades en efectivo por la Ley de Lavado de Activos (72-02) y es ahí que se dispone hacer los contactos con el administrador del Banco de Reservas Simón Lizardo, quien a su vez delega la asistencia en el contralor de dicha entidad bancaria, el investigado Andrés Guerrero, «lo que sería el inicio de la operación de lavado más grande, cometidas en el menor tiempo, hasta hoy, en detrimento del patrimonio del Estado».

Además, dice el Ministerio Público, las deudas que según el ingeniero, Bolívar Ventura tenía el Estado con sus empresas Doiteca, Diprecalt, Construcciones y diseño RMN y Consorcio Tecnológico de la Construcción CTC, eran en principios basadas en contratos que datan de más de 10 años y sobre los que se le prometió entregarle los pagos, bajo lo que él define como «extorsión por parte de los exministros lo que evidentemente constituye un esquema de corrupción con participación activa de estos funcionarios públicos».

La tarde de este lunes, el también excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, habló hoy por primera vez desde que fue apresado.

«Estoy injustamente sometido a un proceso que me aleja de mi familia y me aleja de ustedes, mi gente. Pero soy un hombre de fe. Fe en Dios, fe en mi pueblo, fe en la Justicia. Libraré esta batalla con la tranquilidad que me otorga esa fe», dijo el también exministro de Obras Públicas. y Comunicaciones de la gestión danilista.

El Penco, como también es conocido Castillo, pidió «calma» sus compañeros del partido morado, a quienes también agradeció por su apoyo.

«A mis compañeros de partido y ciudadanos solidarios que se manifestaron hoy ante el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Quiero agradecerles que, ante un momento difícil, estén conmigo hoy, como siempre he estado con ustedes», solicitó el exfuncionario.

Castillo aseguró que siempre se ha defendido y se defenderá de los señalamientos que le hece el órgano acusador, al tiempo que se mostró confiando en la Justicia. «Y con ustedes, mi familia y Dios veré libre y reivindicado un nuevo amanecer. Gracias por su solidaridad, estoy con ustedes siempre», concluyó el Penco.