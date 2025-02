¿Qué encontraron en mochilas confiscadas, tras intoxicación en escuela de SFM? ADP responde

En el ojo del huracán se encuentra el caso de la intoxicación que se registró el viernes pasado en un centro educativo de San Francisco de Macorís, provincia Duarte. Hecho que según las autoridades se atribuye a varios alumnos del centro.

Acusaciones que según padres y la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, en esa localidad, son falsas.

Al respecto el titular del gremio magisterial en esa localidad, Robert Frías, reveló que las mochilas no fueron confiscadas por las autoridades, si no por las propia dirección de la escuela.

«El pasado viernes se intoxicaron 15 estudiantes en el liceo Hernán José Sánchez, inmediatamente nos llega la información y nos desplazamos hasta el centro educativo, y allí estuvo presente la fiscal de Medio Ambiente, y una representación del Ministerio de Agricultura, y estos instrumentaron un expediente acusatorio, sin ninguna evidencia», puntualizó el titular de la ADP en San Francisco de Macorís.

ROBERT-FRIAS habla sobre intoxicación en SFM

«Las mochilas no son extraídas ni por la fiscalía, ni por los representantes de Agricultura, si no más bien el director del centro educativo, sacan las mochilas que eran propiedad de los estudiantes que habían sido transportados al hospital, con una condición física de asfixiamiento, por inhalación de pesticidas. Después que el director entrega las mochilas, fueron llevadas hasta el cuartel general y no se encontró nada y luego fueron devuelta a los estudiantes», indicó el docente.

Frías advirtió que llevaran el caso a las ultimas consecuencias, y piden una investigación «real» del caso.

Intoxicaciones en SFM

El pasado 14 de enero al menos 34 personas del liceo Hernán Sánchez, en Aguayo, San Francisco de Macorís, presentaron síntomas de intoxicación por pesticidas

Los afectados fueron 20 estudiantes y 11 profesores, quienes fuero trasladados a verios centros de salud.

El director del centro educativo, Samuel Castillo, añadió que de los estudiantes, tres miembros del personal de apoyo fueron trasladados a centros de salud de la localidad.

En ese orden, hicieron un llamado a las autoridades a que tomen carta en el asunto para frenar la larga lista de casos de intoxicación por esos químicos usados para plantaciones agrícolas.