¿Qué es el biodiésel y por qué se celebra su día internacional?

El Día Internacional del Biodiésel se celebra cada 10 de agosto para conmemorar la fecha en que se puso en funcionamiento el primer motor diseñado por Rudolf Diesel en 1893 en Alemania. Este día no solo recuerda un avance tecnológico, sino que también resalta la importancia de buscar alternativas sostenibles a los combustibles fósiles, como el biodiésel.

Con esto en mente, descubra qué es el biodiesel y cuál es su importancia en el panorama ecológico moderno:

¿Qué es el Biodiésel?

Se trata de un combustible renovable que se obtiene a partir de lípidos naturales, como aceites vegetales o grasas animales. A diferencia del diésel convencional, el biodiésel se considera una opción más limpia, ya que emite menos gases contaminantes y es biodegradable.

Las materias primas para la fabricación del aceite vegetal (componen el biodiésel) son variadas. Podemos destacar los aceites de soja, girasol, palma, algodón y maíz, además de otros cultivos que varían según la aptitud agrícola y el clima específico de cada región. En el caso de la grasa animal, puede provenir de sebo de vaca, cerdo y aves.

¿Cómo surgió el biodiésel?

En 1895, cuando Rudolf Diesel y Henry Ford descubrieron en los aceites vegetales un combustible para impulsar el desarrollo industrial. Investigaron varios combustibles que pudieran utilizarse en motores, como el alcohol producido a partir de biomasa.

Esta iniciativa fue la puerta de entrada para que el aceite vegetal se asociara con el alcohol cien años después. Así se originó un proceso químico llamado transesterificación, caracterizado por la separación de la glicerina del aceite vegetal.

Gracias a este proceso químico, se creo un nuevo combustible de origen renovable, el éster de aceite vegetal, conocido como biodiésel.

Importancia y celebración del biodiésel

El Día Internacional del Biodiésel invita a reflexionar sobre el futuro de la energía y cómo las decisiones tomadas en aquel entonces provocaron impactó en el medio ambiente y la economía global. Usar y promover el biodiésel es un paso hacia un mundo más sostenible, en línea con el legado de Rudolf Diesel.

