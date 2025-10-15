Qué es el filicidio y por qué se considera uno de los crímenes más perturbadores 

Generacionalmente, se ha creído que no existe amor más grande que el que un padre profesa a su hijo. Sin embargo, esta idea se ve opacada por uno de los crímenes más incomprensibles: el filicidio, el acto en que un progenitor asesina a su propio hijo.
La doctora Rosaura Holguín, médico psiquiatra, explicó al periódico Hoy que no siempre está asociado a enfermedad mental, aunque la presencia de trastornos psicóticos, afectivos y disociativos se ha relacionado en algunos casos.
Cómo ocurre y factores que influyen
Holguín señala que «se ha encontrado, por ejemplo, que la psicosis posparto es un fenómeno donde las madres son las filicidas. El filicidio en niños mayores generalmente es cometido por padres o padrastros y las armas son utilizadas más por madres psicóticas que por las no psicóticas, además de que los factores religiosos pueden desempeñar un papel importante en la génesis de delirios que finalmente llevan a dar muerte a los hijos».
Según estudios psicológicos citados por la experta, se definen los siguientes tipos:
- Trastornos mentales graves: como psicosis, depresión mayor, trastornos disociativos.
- Apego inseguro en la infancia: padres que vivieron abandono, abuso o negligencia.
- Desesperación o ideación suicida. Algunos filicidios ocurren como parte de un intento de suicidio ampliado.
- Falta de apoyo social: aislamiento, pobreza, violencia doméstica.
- Distorsiones cognitivas: creencias erróneas como “Salvar al hijo del sufrimiento” o “Castigar a la pareja o ex pareja”.
Contexto en República Dominicana
“En República Dominicana, casos recientes han dejado una marca imborrable. Madres y padres atrapados en enfermedades mentales no tratadas, en contextos de violencia o abandono, cometieron actos que desafían toda lógica emocional. No se trata solo de crímenes, sino de gritos no escuchados, de sistemas que no llegaron a tiempo y de una sociedad que aún teme hablar de salud mental”, explica la especialista.
“Cada niño perdido en estas circunstancias representa no solo una vida truncada, sino una oportunidad fallida de sanar a tiempo. Cada padre o madre que cruza ese límite nos recuerda que el dolor humano, cuando se ignora, puede volverse destructivo”, concluye Holguín.
