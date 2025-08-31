¿Qué es la acidez estomacal, sus causas y cómo el estrés puede influir?

Tomar acciones proactivas es esencial para manejar este trastorno digestivo común y mejorar el bienestar general

La acidez estomacal, también conocida como ardor de estómago, es un síntoma común que puede manifestarse ocasionalmente por distintos factores. Es importante conocer sus causas para adoptar medidas de prevención y saber cuándo es necesario buscar ayuda profesional para atender a tiempo padecimientos más graves.

Se caracteriza por una sensación de ardor o quemazón en el epigastrio (la parte superior y central del abdomen) que, según la Dra. Carla Dias, gastroenterólogo del Grupo Médico Santa Paula (GMSP), “puede ser persistente y venir acompañada de náuseas o vómitos”.

Causas y factores de riesgo

De acuerdo con la especialista, este síntoma estomacal se produce por un “aumento en la secreción de ácido clorhídrico en el estómago”, conocido como hiperclorhidria. Existen diversos factores que pueden contribuir a esta condición:

Alimentos y bebidas: Consumo de comidas grasas o picantes, cítricos, chocolate, menta, café, alcohol, y refrescos, entre otros.

Consumo de comidas grasas o picantes, cítricos, chocolate, menta, café, alcohol, y refrescos, entre otros. Hábitos de vida no saludables: Comer en exceso, acostarse justo después de ingerir alimentos, fumar y tener sobrepeso.

Comer en exceso, acostarse justo después de ingerir alimentos, fumar y tener sobrepeso. Condiciones médicas: Hernia de hiato, embarazo y el uso de ciertos medicamentos.

Además, la doctora Días destacó que “el estrés crónico puede influir significativamente en los trastornos digestivos”, ya que “aumenta la producción de ácido estomacal, ralentiza la digestión, incrementa la sensibilidad al dolor, ocasionando que la persona sea más consciente de la sensación de acidez; y altera los hábitos de vida, lo cual puede llevar a que los pacientes adopten hábitos alimenticios poco saludables o comiencen a fumar”.

Consejos para la prevención

Para prevenir la acidez estomacal, la Dra. Carla Dias recomendó ajustar el estilo de vida, evitando alimentos desencadenantes, comidas y bebidas que causen molestias; moderar las porciones, optar por comidas más pequeñas a lo largo del día, en lugar de tres platos copiosos; mantener un peso saludable: el sobrepeso puede ejercer presión en el estómago y empeorar los síntomas; reducir el consumo de analgésicos y antiinflamatorios no esteroideos: consultar con el médico si el uso de dichos fármacos provoca acidez; manejar el estrés: realizar actividades que ayuden a mejorar el equilibrio psicoemocional como yoga, meditación o ejercicio.

¿Cuándo buscar atención médica?

La doctora Dias subrayó la importanciade buscar atención médica si el síntoma de acidez ocurre dos o más veces por semana, se vuelve persistente en el tiempo, no mejora con cambios en hábitos o con medicamentos de venta libre; y es tan severo que interfiere con la rutina diaria.

La especialista enfatizó que es vital acudir a un gastroenterólogo si la acidez estomacal se acompaña de otros síntomas como dificultad para tragar, pérdida de peso inexplicable, náuseas o vómitos frecuentes, ya que “podrían ser señales de una condición más grave”.

Servicio de Gastroenterología en el GMSP

En caso de requerir atención especializada, el Grupo Médico Santa Paula (GMSP) cuenta con un Servicio de Gastroenterología con profesionales altamente capacitados para evaluar y asignar los tratamientos adecuados.

Esta área ofrece una infraestructura moderna y cómoda que incluye 6 cubículos de preparación y recuperación, 3 salas de intervención, acceso a quirófanos y a terapia intensiva, garantizando una atención integral y de calidad.

Respaldado por su empresa matriz, Keralty, el GMSP reitera su compromiso con la excelencia en la atención médica, ofreciendo a sus pacientes y profesionales de la salud herramientas innovadoras, que faciliten el acceso a servicios de calidad.

Para ser atendido en el GMSP u obtener mayor información se puede llamar al 0500 CUIDATE (2843283) o al (0212) 9176200, escribir vía WhatsApp al 0414/0424/0412/0422 CLINICA (2546422), y visitar la página: www.grupomedicosp.com. Además, se puede seguir a la clínica como @grupomedicosp en las redes sociales Instagram, Facebook, X, TikTok, Threads y en su canal de YouTube.