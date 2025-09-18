¿Qué es la quiropraxia y cuáles son sus beneficios?



La quiropraxia es una forma de medicina alternativa que consiste en técnicas realizadas con las manos para manipular la columna y las articulaciones con el objetivo de mejorar el funcionamiento del cuerpo, estando indicada principalmente para el tratamiento del dolor.

Es considerada una terapia manual, ya que es necesario la palpación para lograr detectar cualquier alteración de la columna vertebral. Se ha relacionado que estos desequilibrios pueden incidir sobre el funcionamiento del sistema nervioso y acarrear otros problemas de salud.

La quiropraxia es una terapia manual que se trabaja a través de ajustes. En primera instancia se realizará una evaluación de toda la región palpando para ubicar dónde se encuentra la lesión. Luego procederá a aplicar presión o fuerza controlada sobre la vértebra afectada, permitiendo que vuelva a su posición original. Debe coordinarse con la respiración al momento de manipular al paciente. Esto provocará un chasquido no doloroso.

Esta práctica debe ser realizada por un profesional capacitado y no está recomendada para personas que tengan osteoporosis severa o alto riesgo de sufrir un derrame cerebral, recomendándose consultar a un ortopedista o médico general antes de iniciar el tratamiento.

Beneficios

  • Efectiva contra el dolor de espalda: La quiropraxia es reconocida como un tratamiento efectivo para el dolor de espalda baja y el dolor de cuello. Numerosos estudios y guías clínicas la incluyen como una opción terapéutica válida, especialmente para el dolor agudo.
  • Puede ayudar con los dolores de cabeza: Los ajustes quiroprácticos pueden ser beneficiosos para ciertos tipos de dolores de cabeza, como los dolores de cabeza tensionales crónicos y las cefaleas cervicogénicas, que se originan en el cuello. La manipulación de la columna cervical puede ayudar a reducir la frecuencia e intensidad de estos dolores.
  • Mejora de la movilidad articular: Al corregir desalineaciones y reducir la tensión en las articulaciones, la quiropraxia puede mejorar la amplitud de movimiento y la flexibilidad en la espalda, el cuello y otras articulaciones del cuerpo. Esto es especialmente útil para personas con rigidez o limitaciones de movimiento.
  • Tratamiento contra lesiones musculoesqueléticas: Es un tratamiento común para lesiones deportivas y otras afecciones del sistema musculoesquelético. La quiropraxia ayuda a restaurar la función normal de las articulaciones y los músculos afectados.

Este tratamiento puede realizar sola o como complemento de otros tratamientos médicos. Sin embargo, se recomienda consultar con un ortopedista o médico general antes de iniciar el tratamiento para evaluar si realmente requiere los cuidados quiroprácticos.



