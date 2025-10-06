¿Que es la tolerancia inmunológica periférica que ha justificado hoy el Premio Nobel?

  • EFE
¿Que es la tolerancia inmunológica periférica que ha justificado hoy el Premio Nobel?

Moneda de los Premios Nobel (Fuente externa)

Los descubrimientos relacionados con “la tolerancia inmunológica periférica” realizados por tres científicos han justificado hoy la concesión del Premio Nobel de Medicina o Fisiología, pero ¿qué es? Es un mecanismo del sistema inmunológico que evita que el cuerpo ataque a sus propios tejidos.  

También evita, según algunos de los textos científicos de referencia de la inmunología a nivel mundial (como Janeway’s Immunobiology), que el cuerpo reaccione de una forma excesiva a algunos antígenos que no son, en principio, especialmente peligrosos y que actúan en la periferia del organismo.  

La Asamblea Nobel del Instituto Karolinska de Estocolmo ha informado hoy de la concesión del Premio Nobel de Medicina o Fisiología 2025 a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi “por sus descubrimientos relacionados con la tolerancia inmunológica periférica».  

El sistema inmunológico aprende a diferenciar entre los organismos propios (los autoantígenos) y los extraños (los patógenos), y en el interior del cuerpo humano se establece la tolerancia central, que si funciona con normalidad es capaz de eliminar algunos tipos de linfocitos (glóbulos blancos fundamentales en el sistema inmunitario para identificar y combatir patógenos).  

Pero el sistema inmunológico no es capaz de eliminar todos los linfocitos, ahí es donde cobra importancia la tolerancia periférica, que trata de impedir que aquellos linfocitos que ‘escaparon’ ataquen a los tejidos del propio organismo, lo cual resulta fundamental para mantener el equilibrio entre la respuesta inmune frente a infecciones y para prevenir enfermedades autoinmunes.

