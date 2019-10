¿Qué es lo que pasa con Don Miguelo y su madre?

El artista Miguel Ángel Valerio (Don Miguelo) rompió hoy en llanto tras su madre biológica, quien está enferma, revelar que está muy arrepentida de no haberlo criado, que desea que su hijo la llame y esté pendiente de ella.

El rapero relató que no tiene ningún sentimiento por María Lebrón Mateo, ni recuerdos positivos, cariño y afecto de ella, que sus abuelos paternos quienes lo criaron, son sus padres, agregó que no siente rencor ni odio por ella.

“Muchas gracias a mi abuela Georgina Paredes, muchas gracias a usted, y muchas gracias a Ramón de Jesús Valerio, por la oportunidad, y yo les voy a demostrar que siempre seré fiel a ustedes. Nunca voy a pensar mal de ustedes. Ustedes son gente de bien, y nunca han aceptado las cosas mal hechas, por ende, si yo hoy no soy delincuente es gracias a ustedes. Y si volviera a nacer yo quisiera que ustedes sean mis padres biológicos”, expresó emocionado.

El autor de “La Cola de Motora” está conmocionado con esa situación, ya que muchas personas lo han criticado, por no colaborar con la señora quien vive en una situación de salud y económica deplorable y asegura eliminar de sus redes sociales a quienes hablen mal o bien de su madre, expresó al ser entrevistado en el programa radial “Alofoke” del locutor Chico Sandy.

Versión de la madre

En una conversación de María Lebrón con Chico Sandy el cinco de este mes, confesó que cuando Don Miguelo era pequeño, se trasladó hasta San Francisco donde lo regaló a sus abuelos paternos porque, vivía una situación económica muy difícil y le era imposible verlo criarlo.

Contó que durante la infancia del artista no iba siempre a verlo, porque tenía miedo a que familiares de Don Miguelo atentaran contra ella, aunque anexó, que no tenía problemas con ellos y que sentían cariño por ella.

Reveló que, actualmente, depende de la venta de café de donde obtiene los recursos para abastecer sus medicina y alimentarse, ya que padece de diabetes y presión arterial.

Indicó estar arrepentida de no haber criado su hijo, que fue un error de ella regalarlo.

“Yo en una ocasión le dije que me comparara un carrito para yo ponerlo a conchar”, expresó entre lágrimas y sin detallar la respuesta recibida del famoso artista.

“A mí me hubiera gustado llevarlo a una escuela, verlo crecer, cambiarlo de ropa, que no se enfermara, expresó. “Tan bien que él está y no acordarse de que yo existo”, lamentó María.