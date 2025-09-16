Qué es ser fiador y la responsabilidad que implica eso

Ser fiador significa que podrías tener que pagar una deuda de otra persona como si fuera tuya.

Por eso, antes de aceptar, es fundamental entender qué significa y qué responsabilidades conlleva.

Antes esta situación el Banco Popular da a conocer informaciones primordiales sobre este proceso.

Fiador y codeudor: ¿cuál es la diferencia?

Antes de asumir uno de estos roles, es importante saber cuáles son sus definiciones y a qué te obliga cada uno, según la entidad bancaria.

Codeudor

Persona que desde el inicio comparte la responsabilidad del pago junto con el deudor principal.

Ejemplo: Solicitas por primera vez un préstamo para la compra de tu vehículo y tu madre firma como codeudora. A pesar de que no recibirá el dinero, tiene la misma responsabilidad primaria de pago que tú tienes.

Fiador

Persona que se compromete a pagar la deuda solo en caso de que el deudor principal no cumpla con el pago. Según el Código Civil dominicano en su artículo 2011, “el que presta fianza por una obligación, se obliga respecto al acreedor a cumplir la misma, si no lo hiciese el deudor.”

Para entender mejor cómo funcionan los préstamos y las obligaciones que implican, puedes consultar la sección de Finanzas con propósito.

Tipos de fiador

La institución financiera dio a conocer además que existen dos tipos de fiador principales:

Fiador simple

Tiene ciertas protecciones legales.

Solo puede ser requerido a pagar después de que se han agotado todos los medios para cobrarle al deudor.

Si hay varios fiadores, se puede dividir el pago entre ellos.

Fiador solidario

Renuncia a las protecciones del fiador simple.

La entidad puede exigir el pago directamente, sin necesidad de intentar primero cobrar la deuda al deudor.

Comprender estas diferencias es crucial antes de asumir cualquier compromiso, ya que cada tipo de fiador implica niveles distintos de responsabilidad y riesgo.

Ejemplos para que entiendas claro

Si firmas como fiador solidario del préstamo de tu mejor amigo para comprar un apartamento, y él incumple, la entidad financiera puede cobrarte de inmediato. Incluso pueden embargar tus bienes.

En el ámbito empresarial, aunque tengas una participación mínima en una empresa, si figuras como fiador solidario en un préstamo, puedes ser responsable del pago total de la deuda, aun cuando ya no formes parte de la compañía.

No importa si ya no formas parte de la empresa o si tu participación es mínima; si estás en el contrato como fiador solidario, la ley estipula que pueden recurrir a ti sin restricciones.

El porcentaje de participación no limita cuánto pueden cobrarte ni protege tus bienes personales.

Por eso es importante contar con una buena educación financiera y una asesoría correcta.

Aspectos legales y financieros para considerar

Antes de asumir el rol de fiador, la entidad de crédito sugiere que tomes en cuenta algunas recomendaciones:

Infórmate sobre la figura que asumirás: ¿serás un fiador simple o solidario?

Evalúa tu capacidad financiera: ¿podrías asumir esta deuda si el deudor principal no paga?

Lee cuidadosamente el contrato: cada cláusula puede tener implicaciones sobre tus bienes.

Considera el impacto en tus relaciones personales: ser fiador puede afectar vínculos familiares o amistosos si surgen problemas de pago por parte del deudor.

Para ampliar tus conocimientos sobre educación financiera y responsabilidades legales, consulta la sección Educación Financiera.

Ser fiador puede parecer un acto de solidaridad con alguien cercano a ti que lo necesita, pero implica riesgos legales y financieros que no deben subestimarse. Antes de comprometerte:

Analiza tu situación financiera y tus obligaciones actuales.

Asegúrate de que la persona o empresa deudora tenga capacidad de pago.

Evalúa si es posible limitar tu responsabilidad legal mediante acuerdos claros.

Consulta con un abogado si tienes cualquier tipo de dudas sobre tus responsabilidades.

Aprende a decir “No”, si no estás claro de los compromisos que el deudor te pide asumir.

