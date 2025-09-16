El Ministerio Público nunca ha revelado las razones de los nombres en las operaciones contra el crimen. (Image de referencia sobre un domo).

El Ministerio Público nunca ha revelado las razones de los nombres en las operaciones contra el crimen

El Ministerio Público informó este martes que puso en marcha lo que denominó operación Domo, con la cual desmanteló una red que se dedicaba a la piratería mediante la reventa ilegal de señales de reconocidos canales de televisión y servicio de plataformas de streaming.

La denominación de una acción del órgano persecutor no es nueva. Desde hace varios años, el brazo ejecutor de la Procuraduría General de la Repúblicaunas ha usado unos 15 para sus operaciones contra la corrupción administrativa y el crimen organizado.

Entre las que destacan están operación Antipulpo, Medusa (sobre la cual el Tribunal Constitucional ordenó la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa no usar ese nombre, a petición de la defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez, principal señalado de ese caso), Coral, Coral 5G y Calamar.

Tamibién, operación 13, Falcón, Larva, Discovery, Discovery 3.0, Pandora, Begonias, Lobo, Caracol, entre otras. Sobre todas ellas, el Ministerio Público nunca ha revelado las razones de esos nombres. Sin embargo, muchas tienen significados que se relacionan o se parecen a las acusaciones o modus operandi de los encartados.

¿Qué es un domo y por qué el Ministerio Público denominó la operación con ese nombre?

Un domo, del latín domus, significa «casa», es una estructura arquitectónica que se asemeja a la mitad superior de una esfera. Su diseño circular y robusto le ha conferido una resistencia especial contra los elementos, siendo una de las formas más antiguas y duraderas en la arquitectura mundial.

Los domos se han utilizado a lo largo de la historia en diversas culturas y para múltiples propósitos. Desde monumentales catedrales y observatorios hasta modernas viviendas ecológicas, su versatilidad es ampliamente reconocida.

La razón principal de su popularidad radica en la eficiencia de su diseño: un domo ofrece el máximo espacio con la mínima cantidad de material, y su forma distribuye uniformemente el peso y la tensión, lo que le otorga una estabilidad superior en comparación con estructuras tradicionales.

Domos para casa

Con el crecimiento constante de la sostenibilidad y el diseño innovador en el mundo de la arquitectura, los domos han surgido como una opción residencial única y atractiva. Estas estructuras esféricas ofrecen no solo un aspecto estéticamente agradable, sino también una serie de beneficios prácticos que están impulsando su adopción en el ámbito residencial. Vamos a explorar más a fondo.

¿Qué relación tiene el significado con la acusación?

El Ministerio Público, como hemos señalado, no ha dicho por qué el nombre domo. Pero en una nota de prensa a modo preliminar, señaló que los integrantes de la red se lucraban con la reventa de contenidos como programas de televisión, series y películas en violación a los derechos de autor.

Las investigaciones establecieron que los detenidos forman parte de una red de seis imputados, de los cuales cuatro ya habían sido condenados en los Estados Unidos en el año 2017 por hechos similares de piratería digital.

La supuesta red utilizaba sofisticados mecanismos tecnológicos para vulnerar los sistemas de seguridad de plataformas de televisión paga y streaming, ofertando suscripciones ilícitas a nivel nacional e internacional.

El esquema incluía pagos con criptomonedas y la reventa de accesos, generando millonarias ganancias ilícitas que luego eran colocadas en el sistema financiero.

Un equipo de 30 fiscales encabezan 19 allanamientos bajo la coordinación de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público conjuntamente con la Unidad de Propiedad Intelectual (UPI), la Procuraduría Especializada Contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec), la Procuraduría Especializada Anti Lavado de Activos y Terrorismo, la Unidad de Investigación Criminal (UIC) y la Fiscalía del Distrito Nacional.

En los allanamientos, practicados en el Distrito Nacional, San Pedro de Macorís y Jarabacoa, se ocuparon equipos electrónicos, documentos y vehículos.