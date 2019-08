Salud Preventiva: ¿Qué es un evento adverso?

Se define como una lesión no intencionada, que se relaciona con un proceso asistencial que involucra manejo médico, más que el estado patológico del paciente.

Un ejemplo de esto sería una paciente que viene a realizarse una cirugía de útero (histerectomía) y durante el procedimiento se le perfora la vejiga.

¿Qué es un incidente? Es, un evento o circunstancia que ocurre en la atención clínica de un paciente y no le genera daño, pero que en su ocurrencia se incorporan fallas en el proceso de atención. Estas fallas pueden ser activas y latentes.

Activas: Son errores resultantes de decisiones o acciones de las personas que participan en el proceso de atención en salud.

Latentes: Son las acciones u omisiones que se dan en los procesos de apoyo, pero no siempre implican un evento adverso.

Cuasi incidente. Es aquel que no alcanza a dañar al paciente, como la entrega de un resultado al paciente equivocado, que fue detectado y se corrigió.