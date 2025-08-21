Qué es un testaferro y cómo funciona esta figura en República Dominicana 

Un testaferro es una persona que se utiliza para ocultar la verdadera titularidad de un bien, derecho o empresa, apareciendo como el dueño formal o legal, aunque en realidad actúe en nombre de otro. El propietario real, que puede estar involucrado en actividades ilícitas o simplemente prefiera mantener el anonimato, delega en el testaferro la posesión aparente de sus bienes.

De acuerdo con el portal especializado Conceptos Jurídicos, esta práctica es frecuente en delitos financieros como el lavado de activos, ya que dificulta el rastreo del dinero ilícito y la labor de las autoridades. También es común en casos de corrupción, donde funcionarios recurren a testaferros para encubrir bienes obtenidos de manera irregular.

En la República Dominicana, el uso de testaferros está regulado principalmente por la Ley No. 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que contempla sanciones contra quienes utilicen a terceros para disimular el origen, la naturaleza o la titularidad de bienes con el propósito de evadir controles legales o fiscales.

El artículo 3 de esta ley tipifica el delito de lavado de activos e incluye el uso de terceros en las operaciones.

El artículo 4 establece que toda persona que, con conocimiento, participe en estas maniobras -incluyendo quienes actúan como testaferros- incurre en responsabilidad penal.

Por su parte, el artículo 8 fija sanciones severas para quienes faciliten la ocultación de la identidad del verdadero titular de los bienes.

