¿Qué esperar este 20 de agosto? Aquí el horóscopo de hoy

ARIES 21/03-21/04

Actualmente tienes muchas cosas dando vueltas en tu cabeza, por lo que estarás disperso y tendrás errores. Sé cuidadoso.

TAURO 22/04-21/05

Trata de no caer en depresiones, puesto que eso te hace sentir muy vulnerable. Refuerza tus ideas y tu optimismo.

GÉMINIS 22/05-21/06

Prepárate para sucesos sor- presa. Estarás dispuesto a nuevas experiencias espirituales, amorosas y culturales.

CÁNCER 22/06-21/07

Se presentarán demoras en la resolución de trámites externos. No estés pendiente de ellos, pues demorarán mucho.

LEO 22/07-21/08

La ternura será lo que te hará conquistar los corazones de los demás. Interés por mejorar el entorno familiar será total.

VIRGO 22/08-21/09

Muy favorable para cambiar tu forma de ver las cosas, estás en condiciones de realizar cimientos firmes para tu futuro.

LIBRA 22/09-21/10

Las rutinas tediosas son insoportables hoy. Te resulta imposible llevar a cabo tareas repetitivas; necesitas un cambio.

ESCORPIO 22/10-22/11

Las reuniones familiares te dan un sentido de seguridad y de confort que te hará bien. Sin embargo, algo llega para sacudirte.

SAGITARIO 23/11-21/12

Estarás paranoico ya que la angustia de sentirte poco hábil te está torturando la mente. Debes relajarte para pensar bien.

CAPRICORNIO2/12-2/01

Prepárate a escuchar respuestas insólitas a tus planteos, ya que has cansado un poco a quienes te rodean en el trabajo.

ACUARIO 22/01-21/02

Deberás entender que aún las personas que tienes en tu pedestal son humanas y pueden flaquear. No te sientas defraudado.

PISCIS 22/02-21/03

Sin poder renovarte pese a las ganas que puedas tener, harás cambios que considerabas imposibles, y serán muy positivos.

