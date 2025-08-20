¿Qué esperar este 20 de agosto? Aquí el horóscopo de hoy

ARIES 21/03-21/04
Actualmente tienes muchas cosas dando vueltas en tu cabeza, por lo que estarás disperso y tendrás errores. Sé cuidadoso.
TAURO 22/04-21/05
Trata de no caer en depresiones, puesto que eso te hace sentir muy vulnerable. Refuerza tus ideas y tu optimismo.
GÉMINIS 22/05-21/06
Prepárate para sucesos sor- presa. Estarás dispuesto a nuevas experiencias espirituales, amorosas y culturales.
CÁNCER 22/06-21/07
Se presentarán demoras en la resolución de trámites externos. No estés pendiente de ellos, pues demorarán mucho.
LEO 22/07-21/08
La ternura será lo que te hará conquistar los corazones de los demás. Interés por mejorar el entorno familiar será total.
VIRGO 22/08-21/09
Muy favorable para cambiar tu forma de ver las cosas, estás en condiciones de realizar cimientos firmes para tu futuro.
LIBRA 22/09-21/10
Las rutinas tediosas son insoportables hoy. Te resulta imposible llevar a cabo tareas repetitivas; necesitas un cambio.
ESCORPIO 22/10-22/11
Las reuniones familiares te dan un sentido de seguridad y de confort que te hará bien. Sin embargo, algo llega para sacudirte.
SAGITARIO 23/11-21/12
Estarás paranoico ya que la angustia de sentirte poco hábil te está torturando la mente. Debes relajarte para pensar bien.
CAPRICORNIO2/12-2/01
Prepárate a escuchar respuestas insólitas a tus planteos, ya que has cansado un poco a quienes te rodean en el trabajo.
ACUARIO 22/01-21/02
Deberás entender que aún las personas que tienes en tu pedestal son humanas y pueden flaquear. No te sientas defraudado.
PISCIS 22/02-21/03
Sin poder renovarte pese a las ganas que puedas tener, harás cambios que considerabas imposibles, y serán muy positivos.