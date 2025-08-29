¿Qué está pasando en República Dominicana? 7 crímenes terribles y extraños que enlutan el país

La República Dominicana, en los últimos cinco días, se ha convertido en un filme de terror, donde los episodios se traspasan de la pantalla a la realidad, salpicando de sangre a una sociedad que, aún marcada por otros hechos terribles y lamentables, carga su duelo.

Crímenes como el «asesinato atroz» a manos de un hermano, el envenenamiento múltiple realizado por una madre a sus propios hijos, o el asfixiamiento de un bebé por su propio padre, son solo algunos de los hechos que han impactado este pedacito de isla en menos de una semana.

Envenena a sus hijos

La semana abrió con el envenenamiento múltiple en el sector La Isabelita, en Santo Domingo Este, de Pennsylvania Mercedes Jiménez Valdez y sus hijos. Esta, mediante un jugo, se lo dio a sus tres hijos, de 7, 9 y 11 años, y luego se quitó la vida ingiriendo la misma sustancia. El hecho se habría registrado el pasado domingo.

Al llegar a la casa, su esposo y padre de los menores, Omar José Cabrera, encontró la desgarradora escena. Dijo que nunca imaginó que su pareja, con la que llevaba más de 13 años de relación, pudiera atentar contra la vida de sus hijos ni cometer suicidio.

Extraño mandato divino

El mismo día, pero en Los Guandules, del Distrito Nacional, Dionys Anderson Zabala Reyes le arrebató la vida a su bebé de 1 año y 8 meses, apretándolo con tal fuerza que le causó la muerte por asfixia.

Dijo que «Dios le dijo que lo hiciera».

Un crimen que parece de ficción en Mao

Cuando aún no se sale del asombro y la conmoción, el país se entera de que en la provincia Valverde, específicamente en el municipio Mao, ocurrió un crimen espeluznante. Mildred Guerrero Quezada apareció descuartizada dentro de un cubo. Su hermano, Juan José Guerrero Quezada, al ser apresado, alegó que, tras sostener una disputa, creyó que ella había muerto porque al empujarla se cayó y se golpeó la cabeza. Después, decidió mutilar el cuerpo.

Único testigo

Solo un día después, de una forma un poco «extraña», un joven alias Nini, que serviría como «único testigo» de un proceso judicial en San Francisco de Macorís, fue asesinado de un disparo en la cabeza cuando salía de la Fiscalía de esa demarcación, frente a todos, a plena luz del día.

Macabra muerte en Santiago

También fue macabra la muerte en Santiago de un hombre identificado como Enríquez Rafael Hernández, de 70 años, quien fue asesinado a golpes y con una estocada por Starling Javier Ronaldo Cepeda, de 31, porque se negó a regalarle 200 pesos.

Siniestro caso de violación en Villa González

Siniestro también es el reciente caso que involucra a seis hombres y una joven en Villa González, en Santiago, la cual fue presuntamente violada por estos hombres, quienes habrían drogado a la víctima y difundido los videos en las redes sociales.

Los acusados, identificados hasta el momento solo por los apodos de Álvarez, Federé, El Guaro, Contreras, Fonso y Bebé y/o Chichi, están siendo buscados de manera firme, ya que existen reportes de que se encuentran fuertemente armados.

Salud mental

Ante estos hechos, el presidente de la República, Luis Abinader, declaró la atención a la salud mental como emergencia, y mediante el Ministerio de Salud Pública se aplicarán mecanismos para detectar debilidades mentales, incluso desde los centros de trabajo.

De su lado, expertos en la conducta, como el psicólogo Márcel Santos, aseguran que «estos hechos son alarmantes y generan un gran impacto», no solo en las víctimas, sino en los especialistas que a diario deben tratar con temas similares, así como en periodistas y otros profesionales que deben palpar con más cercanía estos crímenes.