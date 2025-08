¿Qué está pasando realmente con la carne de pollo?

ADA asegura que no hay escases de pollo mientras comerciantes y consumidores se quejan de los altos precios. Foto/fuente externa.

La carne de pollo ha estado en el centro del debate público en las últimas semanas, debido a las diferentes opiniones entre sectores. Mientras vendedores y consumidores aseguran que el producto escasea y se vende a precios muy altos, organismos estatales garantizan que hay suficiente.

¿Qué es lo que pasa realmente con el pollo?

La Asociación Dominicana de Avicultura (ADA) informó la semana pasada sobre la liberación de dos millones de libras de carne de pollo al mercado nacional, como parte de la reserva estratégica destinada a garantizar el abastecimiento en períodos de alta demanda o situaciones coyunturales.

Indicaron que esta fue una medida preventiva frente a las condiciones climáticas extremas que afectan temporalmente la producción avícola. Aseguraron que la decisión forma parte de una estrategia previamente acordada con las autoridades y que todavía se mantienen disponibles más de cinco millones de libras congeladas, las cuales se distribuyen a través de los programas sociales del Gobierno, a un precio de 60 pesos la libra.

En un comunicado, ADA sostuvo que la cadena de producción avícola opera con normalidad, desmintiendo las versiones sobre una supuesta escasez.

“El incremento reciente en los precios de la libra de pollo no obedece a falta de oferta, sino a factores coyunturales como el impacto de las altas temperaturas sobre el peso promedio de las aves, así como prácticas especulativas en algunos puntos de venta, especialmente en el canal informal conocido como ‘en caliente’”, expresaron.

También señalaron que los canales de pollo procesado y las ventas directas desde granjas mantienen precios estables. Actualmente, la libra de pollo vivo se vende a puerta de granja a 44 pesos, sin variaciones significativas en supermercados y comercios formales.

Posición de vendedores y consumidores

En contraste con la versión oficial, vendedores y consumidores afirman que el precio está por las nubes.

“Está caro el pollo, hay gente que no tiene ni para conseguir 100 pesos para comer, y el pollo caro. Ya una libra te vale ciento y pico, y para cinco gente eso no da”, dijo a CDN Digno Jiménez.

Cristina Huilamo, ama de casa, contó: “(El pollo) no da, pero como yo compro todos los días vegetales, sancocho un poco para mí y le echo un poco a la carne, porque a mí no me gusta dar dizque chin”.

“Aún las patas y los cocotes están a 60 pesos la libra, entonces ¿cómo nosotros los pobres podemos comernos una pechuguita?”, cuestionó Cristian Quezada.

Andrea Reyes agregó que en la pollera donde normalmente es más barato, la libra se encuentra a 85 pesos. Además, aseguró que están «al grito» con el costo de la vida.

Por su parte, la vendedora Ana Martínez dijo que el pollo les llega casi a 70 pesos y lo distribuyen entre RD$85, RD$90 y más.

“No se vende como se compra, entonces cualquier producto hay que venderlo por encima porque hay que sacarle los beneficios, y lo que tú inviertes tienes que sacarlo con beneficios”, explicó Willy Martínez, comerciante de pollo.

Operativos de venta a bajo costo

El Instituto de Estabilización de Precios (Inespre) anunció un operativo de venta de pollo entero congelados a RD$200 durante el pasado fin de semana, en provincias como Azua, Barahona y San Juan de la Maguana, a través de sus puestos fijos y bodegas móviles.

La entidad informó que esa primera jornada tuvo una gran acogida.

