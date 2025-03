¿Qué extraña Danilo Medina de la Presidencia de la República?

El expresidente Danilo Medina reveló este miércoles que lo que más ha extrañado de la Presidencia de la República, desde que dejó el cargo en 2020, es la oportunidad de servir a los más necesitados, «como lo hacía desde el Gobierno».

«Bueno, ¿qué extraño? La posibilidad de servir a la gente, como lo hacía desde el Gobierno, porque nosotros fuimos al Gobierno para servir y el Gobierno te da la oportunidad de servir a gente que uno no se imagina. Incluso, siempre me acuerdo de una frase que alguien me dijo: que el que cruza la verja del Palacio, es porque no tiene solución a esos problemas fuera de ella«, expresó el presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) al ser preguntado al respecto.

Medina destacó que si el poder no se utiliza para ayudar a los demás, carece de sentido, y que en ocasiones se siente impotente al no poder servir como quisiera.

«Yo creo que el poder, si no se usa para servir, no tiene sentido. Eso me hace falta, porque a veces se siente impotente cuando se le presentan problemas que pueden resolverse con cosas simples desde el gobierno, pero que personalmente uno no puede resolverlas», pronunció el exmandatario dominicano.

Danilo Medina, expresidente de la República Dominicana

No se acuerda de los errores cometidos durante su gestión

Asimismo, Danilo Medina aseguró que no se arrepiente de su gestión como gobernante del país y que, si tuviera la oportunidad de hacerlo nuevamente, repetiría sus decisiones.

«Si usted me pregunta que si pudiera repetir el gobierno que hice, le diría que lo repito igualito. Yo no estoy arrepentido de nada de lo que pasó en mi gestión de gobierno. De nada», afirmó el presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

El exjefe de Estado señaló que, durante su mandato, se rodeó de un equipo de trabajo excepcional y que establecieron mesas de trabajo para cada área del gobierno, donde prestaban atención a todos los temas.

«Yo tuve conmigo un equipo, todos estrellas, trabajando conmigo, y en ese período de gobierno se trabajaba duro porque yo estaba al frente de todo. Yo tenía una mesa de trabajo para cada área del gobierno y le poníamos atención absoluta. Errores, no me viene a la cabeza ningún error que se cometiera«, expresó el líder político.

Además, Medina dijo que está dispuesto a participar en una cumbre de exgobernantes para contribuir al desarrollo de la nación dominicana.

«Cuando se tiene vocación de servicio al país nunca se niega a esas cosas, si son para servir. Si son para hacer propagandas políticas, no, pero si es para servirle al país de la mejor manera posible, nosotros siempre estamos dispuestos a todo», manifestó.

Danilo Medina ofreció estas declaraciones durante una entrevista en el programa radial El Sol de la Mañana.

