La hidratación es esencial. Está claro: el consumo de agua es imprescindible para asegurar el bienestar del organismo, y su importancia se acentúa especialmente con la llegada de las altas temperaturas.

Organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) establecen unas pautas claras: la ingesta total de agua recomendada se sitúa entre 2 y 2,5 litros diarios para mujeres adultas y entre 2,5 y 3 litros para hombres adultos, siempre bajo condiciones normales de temperatura y actividad física.

La principal vía de hidratación es el consumo de agua, pero no es la única. Una parte significativa de las necesidades hídricas puede cubrirse a través de alimentos con alto contenido en agua, especialmente frutas.

Diferentes variedades destacan por su aporte, así como por su riqueza en nutrientes clave para el organismo. Según lo publicado en el portal web del especializado e nutrición y dietética ProDieta, estas son las frutas más hidratantes, ideales para los meses más calurosos del año.

Sandía: hidratación máxima con vitaminas y minerales

Sandía

La sandía encabeza el ranking con un 91,7% de agua. Este elevado porcentaje convierte a la sandía en una de las mejores opciones para refrescarse y mantener el nivel de hidratación corporal y de la piel.

Su perfil nutricional incluye cantidades destacadas de vitaminas A, C, E, además de potasio y magnesio. De acuerdo con diferentes fuentes sanitarias, el consumo de sandía puede contribuir al cuidado cardiovascular.

Además, suele valorarse su utilidad para aliviar la fatiga muscular, ya que favorece la relajación tras la actividad física.

Fresa: fibra y vitamina C en cada bocado

Las fresas y los fresones cuentan con un contenido de agua del 90,6% y apenas aportan calorías. La mayor parte del fruto está formada por agua, seguida de hidratos de carbono en torno al 7%, principalmente fructosa, glucosa y xilitol.

El consumo de fresas también garantiza un aporte interesante de fibra, fundamental para el tránsito intestinal.

En cuanto a micronutrientes, destacan su riqueza en vitamina C, así como la presencia de ácido fólico, vitamina E y betacarotenos.

El potasio figura como el mineral más representativo en su composición.

Melón: hidratación y efecto diurético

Melón/Fuente externa

Con un 92% de agua, el melón se sitúa como uno de los máximos exponentes entre las frutas hidratantes.

Aporta algo más de calorías que la sandía, aunque sigue estando dentro de las opciones de bajo valor calórico. Suele valorarse su efecto diurético, que facilita la eliminación de líquidos al mismo tiempo que asegura una adecuada hidratación.

El melón contiene altas cantidades de vitamina C: 300 gramos de pulpa sin corteza cubren hasta el 75% de la ingesta diaria recomendada.

Es, junto a la naranja, una de las frutas con mayor aporte de folatos. Suma además cantidades relevantes de potasio y presenta un contenido de azúcar inferior al de otras frutas.

Pomelo: bajo aporte calórico y vitamina A

El pomelo está formado en un 89% por agua, lo que explica su escaso aporte de energía.

Resalta por su contenido en vitamina A y se relaciona con propiedades tonificantes y de estímulo del apetito.

El zumo de pomelo, especialmente en el desayuno, actúa como depurativo, aunque si se busca mejorar la ingesta de fibra lo aconsejable es consumir la pieza entera, separada en gajos.

Melocotón: vitaminas y minerales en un solo fruto

Melocotón

Otro clásico del verano es el melocotón, con un 88% de agua. Los melocotones se distinguen por su aporte de vitaminas A, C, B1, B2 y B6, además de potasio, fósforo, magnesio, calcio, azufre, cloro, manganeso, cobre y hierro.

El Instituto Catalán de Endocrinología recoge en sus análisis la importante presencia de betacarotenos, compuestos asociados a la función antioxidante.

Junto a estas cinco frutas, otras alternativas resultan igual de válidas en la dieta diaria durante los meses de calor.

Las ciruelas, las cerezas, la piña, la papaya, el albaricoque o la nectarina también ofrecen un alto contenido en agua, aportando frescura y nutrientes necesarios para el correcto funcionamiento del organismo y el mantenimiento de la hidratación.