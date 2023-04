¿Qué ha encontrado la comisión que investiga muertes neonatales en Maternidad de Los Mina?

El ministro de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), Daniel Rivera, informó este miércoles que la investigación realizada en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina por el fallecimiento de 34 neonatos en febrero de este año, arrojó que no existe un patógeno relacionado con los mismos.

«Los cultivos demostraron que no hay un patógeno. Me explico, a veces hay un brote de diez o quince niños que se produce una infección como por ejemplo: una Klebsiella o pseudomona, eso no está en los cultivos», dijo el galeno.

Sin embargo -según reveló Rivera- habían decesos por prematuridad (como principal elemento), malformaciones congénitas, cardiopatías congénitas, así como por infecciones vinculadas a la infección urinaria de las madres, que asistieron al centro médico sin un chequeo prenatal.

«Siempre se dice San Lorenzo de Los Mina, pero, ¿Cuántas madres vinieron referidas sin un chequeo prenatal? Que es lo que va a garantizar disminuir el impacto de la prematuridad…», explicó el profecional de la salud.

Se recuerda que debido a la muerte de los recién nacidos, el Servicio Nacional de Salud (SNS) suspendió de sus funciones al director del la Maternidad de Los Mina, Leonel Aquino, y a la encargada de Perinadtología, Dagne Sánchez.

De su lado, el Colegio Médico Dominicano condenó el hecho y aseguró que con el cambio de dirección en dicho centro de salud «no se resuelve el problema«.

Te puede interesar leer:

FP revela 285 recién nacidos murieron en el primer trimestre del año

¿Qué hacía la Comisión de Salud de Cámara de Diputados en Maternidad de Los Mina?