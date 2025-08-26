Paso por paso: ¿Qué hacer si un cajero automático te cobra o no entrega el dinero?

  • Hoy
Paso por paso: ¿Qué hacer si un cajero automático te cobra o no entrega el dinero?

Cajero automático (Fuente externa)

Si estás en un cajero automático sacando una cantidad de dinero en efectivo, pero este no te entregó el dinero, pero si te lo debitó de tu cuenta bancaria, debes reportarlo a tu entidad bancaria inmediatamente.

Así lo da a conocer un video educativo del Banco Popular.

Según explica el audiovisual, se deben seguir los estos pasos:

1-Abre tu app Popular

2-Accede con tus credenciales

3- Haz clic en la sección de “Menú”, si no fue evitado, ve a la sección de “Reclamaciones” y presiona “Crear marcas”

4- En la pregunta selecciona la cuenta desde la cual se débito el efectivo

5-Elige la transacción

6- Presiona el botón de “hacer reclamación”

Lee más: ¿Cuántos cajeros automáticos hay en República Dominicana?

7- Marca no recibí el dinero

8- Indica la incidencia que tuviste con la transacción

9- Presiona a crear reclamación y listo

Luego de tu reporte, los agentes comenzarán a trabajar tu caso e investigar para un posible reembolso de la cantidad.

mujer en cajero automatico 1600 1067
Para los bancos es bueno prestar a las mujeres

Otros bancos

En caso de que esta situación te haya pasado con un cajero de Banreservas, puedes contactar al 809-960-2121.

Los agentes te asistirán en la reclamación.

Mientras, que, si pasó en un cajero BHD, debes contactar inmediatamente al banco al 809-243-5000 o a través de la opción de reclamaciones en tu banca por internet.

Debes tener a mano el número de cajero para hacer tu reporte y solicitar el reporte del incidente. 

Elementos a tener en cuenta

Es recomendable tener a mano la información del cajero o tu comprobante de la transacción.

¿Qué hacer si no estoy conforme con la respuesta? 

Si no estás satisfecho con el resultado de tu reclamación, puedes dirigirte a la Oficina de Servicio y Protección al Usuario (ProUsuario) de la Superintendencia de Bancos y presentar tu reclamo.

También leer: Cajeros automáticos agilizan transacciones

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Paso por paso: ¿Qué hacer si un cajero automático te cobra o no entrega el dinero?
Paso por paso: ¿Qué hacer si un cajero automático te cobra o no entrega el dinero?
26 agosto, 2025
Cobros indebidos en tu cuenta bancaria: cómo reclamar y recuperar tu dinero fácilmente
Cobros indebidos en tu cuenta bancaria: cómo reclamar y recuperar tu dinero fácilmente
24 agosto, 2025
Emisión monetaria: El dinero que nos une y nos afecta
Emisión monetaria: El dinero que nos une y nos afecta
18 agosto, 2025
Horóscopo semanal: amor, trabajo y dinero según tu signo zodiacal  
Horóscopo semanal: amor, trabajo y dinero según tu signo zodiacal  
28 julio, 2025
Fondos de inversión: una forma sencilla de hacer crecer tu dinero
Fondos de inversión: una forma sencilla de hacer crecer tu dinero
22 julio, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Los pollos

Los pollos

Niñez Desvalida

Niñez Desvalida

China refuerza su apertura económica global

China refuerza su apertura económica global

Cómo se superan los traumas políticos

Cómo se superan los traumas políticos

¿Les digo algo?

¿Les digo algo?

Política fiscal con propósito: Una economía dirigida a la productividad

Política fiscal con propósito: Una economía dirigida a la productividad

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo