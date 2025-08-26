Si estás en un cajero automático sacando una cantidad de dinero en efectivo, pero este no te entregó el dinero, pero si te lo debitó de tu cuenta bancaria, debes reportarlo a tu entidad bancaria inmediatamente.

Así lo da a conocer un video educativo del Banco Popular.

Según explica el audiovisual, se deben seguir los estos pasos:

1-Abre tu app Popular

2-Accede con tus credenciales

3- Haz clic en la sección de “Menú”, si no fue evitado, ve a la sección de “Reclamaciones” y presiona “Crear marcas”

4- En la pregunta selecciona la cuenta desde la cual se débito el efectivo

5-Elige la transacción

6- Presiona el botón de “hacer reclamación”

7- Marca no recibí el dinero

8- Indica la incidencia que tuviste con la transacción

9- Presiona a crear reclamación y listo

Luego de tu reporte, los agentes comenzarán a trabajar tu caso e investigar para un posible reembolso de la cantidad.

Otros bancos

En caso de que esta situación te haya pasado con un cajero de Banreservas, puedes contactar al 809-960-2121.

Los agentes te asistirán en la reclamación.

Mientras, que, si pasó en un cajero BHD, debes contactar inmediatamente al banco al 809-243-5000 o a través de la opción de reclamaciones en tu banca por internet.

Debes tener a mano el número de cajero para hacer tu reporte y solicitar el reporte del incidente.

Elementos a tener en cuenta

Es recomendable tener a mano la información del cajero o tu comprobante de la transacción.

¿Qué hacer si no estoy conforme con la respuesta?

Si no estás satisfecho con el resultado de tu reclamación, puedes dirigirte a la Oficina de Servicio y Protección al Usuario (ProUsuario) de la Superintendencia de Bancos y presentar tu reclamo.

