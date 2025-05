¿Qué hacer si el regalo del Día de las Madres no cumple con lo prometido?

Por Carolina Montero

Martha verificó en el calendario que ya había llegado el mes de mayo. Como siempre andaba despistada, necesitaba poner alarmas para recordarse en qué fecha vivía. Para ella, mayo era sinónimo de estrés, ya que se celebra el Día de las Madres y debía comprar muchos regalos: su familia era muy numerosa, con madres «al 2×1», sin contar las amigas.

Como de costumbre, se dedicó a hacer una lista de regalos. Pero esta vez tenía un viaje pendiente y el tiempo no le alcanzaría. Siguiendo la recomendación de una amiga, decidió revisar los encartes publicitarios de los periódicos, además de las ofertas que aparecían en redes sociales, para evitar complicaciones e ir directamente a los comercios con los regalos definidos.

¡Ulalá! Martha encontró en un encarte el regalo perfecto para su mamá. Su madre deseaba un juego de comedor, y ese era el indicado: una oferta que no podía dejar pasar. Recortó el encarte y se lo entregó a su mejor amiga para que lo comprara en su lugar, ya que debía viajar.

Cuando su amiga llegó a la tienda, preguntó por la oferta. Según la promoción, el comedor era de caoba, con tope de cristal, acabado artesanal, color negro y con un súper descuento por motivo del Día de las Madres. Lo compró sin muchos miramientos.

Guardó el comedor en su casa, y cuando Martha regresó del viaje, fue a recogerlo. Al verlo, exclamó: – ¡Esto no es caoba! Trabajé cinco años con maderas preciosas y sé que no lo es-. ¡Esto no es lo que vi en el encarte!

De inmediato, llamó al proveedor para presentar un reclamo: -¡Compré un producto que no cumple con lo ofertado! -dijo furiosa-. Quiero hacer una reclamación y que me devuelvan mi dinero o que cumplan con las especificaciones indicadas en el artículo.

¿Qué hacer ante una publicidad engañosa?

Casos como el de Martha se ven a diario y se incrementan en épocas donde el consumo se activa, aquí te mostramos qué hacer ante una publicidad engañosa.

De acuerdo con el artículo 88 de la Ley General de Protección a los Derechos del Consumidor No. 358-05, la publicidad, cualquiera que sea el medio empleado, debe ser compatible con las disposiciones que reprimen la competencia desleal, el dolo y el engaño.

Por tanto, en una publicidad responsable por parte de los proveedores se deben tener en cuenta estos aspectos:

Incluir la cantidad de artículos disponibles .

. Evitar imágenes, textos, diálogos, sonidos o descripciones inexactas o engañosas .

. Prevenir mensajes que puedan inducir al engaño, error o confusión respecto a características, precio y condiciones del producto o servicio.

respecto a características, precio y condiciones del producto o servicio. No utilizar frases vagas como: “ciertas restricciones aplican”, “nos reservamos el derecho de limitar cantidades”, “hasta agotar existencia”, “financiamiento garantizado”.

como: “ciertas restricciones aplican”, “nos reservamos el derecho de limitar cantidades”, “hasta agotar existencia”, “financiamiento garantizado”. Mostrar precios claros y ofertas identificadas .

. En publicidad dirigida a niños, no se deben incluir informaciones, imágenes, sonidos o datos que los afecten física, mental o moralmente.

Para casos de reclamos como el de Martha se recomienda a los consumidores: