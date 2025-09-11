¡Viviendas, escuelas, polideportivos! Esto entregará Luis Abinader este fin de semana

¡Viviendas, escuelas, polideportivos! Esto entregará Luis Abinader este fin de semana

El presidente Luis Abinader encabezará este fin de semana una amplia jornada de inauguraciones en el Gran Santo Domingo y en el municipio de Constanza, provincia La Vega, como parte de las iniciativas del Gobierno para continuar llevando bienestar a las familias dominicanas.

Entre las obras a entregar este sábado y domingo figuran nuevas viviendas en Hato Nuevo, cinco centros educativos, dos modernos polideportivos, la carretera hacia el Salto de Aguas Blancas y un almuerzo con el Batallón de Cazadores del Ejército de República Dominicana en Constanza.

Gran Santo Domingo – Sábado 13

La agenda del mandatario, inicia a las 11:00 de la mañana en Hato Nuevo, Santo Domingo Oeste, donde entregará nuevos apartamentos del Programa Mi Vivienda Feliz. Posteriormente, dejará inaugurada la Escuela Básica Valle Encantado, en Los Alcarrizos.

Luego el gobernante se trasladará al Distrito Nacional, donde encabezará la inauguración de la segunda etapa del Centro Educativo Fray Ramón Pané y mediante menciones, quedarán en funcionamiento el liceo La Ceiba, la Escuela Básica Cambita Garabito (reubicada en Ciudad Juan Bosch) y la Estancia Infantil de Guerra.

La agenda del sábado del mandatario culmina en Santo Domingo Este y Norte, donde dejará inaugurados dos nuevos polideportivos, ubicados en el Ensanche Ozama y en Villa Mella, respectivamente.

Constanza – Domingo 14

La agenda del presidente Abinader del domingo, inicia a las 11:00 de la mañana, con la inauguración de la carretera que conduce al Salto de Aguas Blancas, facilitando el acceso a uno de los principales atractivos del turismo ecológico de la zona.

El mandatario concluirá con un almuerzo junto al Batallón de Cazadores del Ejército de la República Dominicana en la Fortaleza de Constanza.

