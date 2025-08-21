¿Qué hará la Alcaldía del DN con las botellitas entregadas en Plásticos por Útiles Escolares?

Tras el éxito alcanzado con la recolección de 7.2 millones de botellas en Plásticos por Útiles Escolares 2024, las fundaciones Botellas de Amor e Hilos de Amor se encargarán de recibir el plástico recolectado en la esperada segunda edición este domingo, convirtiéndolo en mobiliario urbano de parques.

Fermín Arturo Acosta, director y vicepresidente ejecutivo de la fundación, agradeció esta iniciativa de la Alcaldía del Distrito Nacional y la Dirección General de Aduanas para realizar Plásticos por Útiles Escolares 2025.

“Para nosotros es un honor y al mismo tiempo nos sentimos agradecidos por siempre tenernos presentes en todas las actividades realizadas por las instituciones. Su aporte es invaluable”, expresó.

Detalló que la Fundación Botellas de Amor dosificará lo recolectado en Plásticos por Útiles Escolares en la creación de perfiles de plásticos reciclados para elaboración de mobiliario urbano como bancos, sillas, mesas y adicionalmente parques infantiles para la comunidad.

El titular de la fundación describió a Plásticos por Útiles Escolares como una gran iniciativa por incentivar a que los plásticos sean recolectados para convertirse en un aporte para la educación. En ese sentido, aseguró que espera una participación masiva este domingo.

“El objetivo más importante es el de concientizar a los integrantes de esta actividad sobre la importancia en la clasificación de los residuos y dar disposición final a aquellos que puedan ser aprovechados”, añadió.

Acosta explicó que se trata de darle una segunda vida a los plásticos, reduciendo el impacto negativo que podría tener este material en el medioambiente.

Fermín Acosta puntualizó que Fundación Botellas de Amor no solo convierte plástico en reciclado, sino que además realiza un programa de educación ambiental, asistiendo a los centros educativos para enseñarle a los niños a separar los residuos.

A lo largo de cinco ediciones de Plásticos por Juguetes y una de Plásticos por Útiles Escolares, la Alcaldía del Distrito Nacional ha sacado cerca de 18 millones de botellas plásticas de las calles.

Bases del canje para el público

Desde el que se anunció la segunda edición de Plásticos por Útiles Escolares, familias del Distrito Nacional se han enfocado en colectar las botellitas para el domingo 24 de agosto.

Los mayores deberán presentar su cédula que certifique que reside en el Distrito Nacional, y por cada cédula mostrada, habrá un máximo de dos mochilas entregadas.

Los asistentes podrán adquirir una mochila con útiles y una tableta por 1,000 botellitas plásticas. Mientras que una mochila llena de útiles podrá ser canjeada por 500 botellitas. Ambas opciones van acompañadas por un termo que mantiene la temperatura, con la finalidad de reducir el uso de las botellitas plásticas.