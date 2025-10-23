¿Qué hará la Policía por el homicidio de José Miguel Fernández en Las Caobas?

En atención a la denuncia presentada por los familiares del joven José Miguel Fernández, quien fue hallado sin vida a causa de heridas provocadas por arma blanca en el sector Las Caobas, municipio Santo Domingo Oeste, el Director General de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, dispuso la conformación de una comisión especial para dar seguimiento y supervisión al proceso investigativo relacionado con este lamentable suceso.

La comisión, integrada por la Dirección Central de Investigación (Dicrim) y el director de Área de Crímenes y Delitos Contra las Personas (Homicidios), tiene el mandato de garantizar transparencia, objetividad y celeridad en cada fase de la investigación.

Además, a través del Inspector Adjunto de la Policía Nacional en Santo Domingo Oeste, se instruyó verificar la atención brindada a los familiares de la víctima en el destacamento correspondiente, asegurando el cumplimiento estricto de los protocolos de atención ciudadana.

El mayor general Guzmán Peralta reiteró que la Policía Nacional no tolerará conductas inapropiadas ni violaciones a los procedimientos institucionales, y advirtió que, de comprobarse alguna actuación irregular por parte de los agentes involucrados, se aplicarán las sanciones disciplinarias correspondientes conforme a los reglamentos internos.

Asimismo, la institución expresó su solidaridad y acompañamiento a los familiares del joven Fernández, reafirmando su compromiso de trabajar en estrecha coordinación con el Ministerio Público para el total esclarecimiento del caso y la puesta a disposición de la justicia de los responsables, tanto materiales como intelectuales.

“Nuestra misión es servir con respeto, empatía y profesionalismo. Cada denuncia ciudadana será atendida con el rigor y la sensibilidad que merece”, manifestó el director general de la Policía Nacional.

Videos de una entrega impactante: dos hombres se rinden a la Policía en Guachupita
