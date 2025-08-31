¿Qué hará la Reserva Federal en septiembre?

La Reserva Federal enfrenta un dilema delicado de política monetaria antes de su reunión de septiembre de 2025. Los datos macroeconómicos recientes muestran un debilitamiento del mercado laboral junto con presiones inflacionarias persistentes, en particular en los servicios. Al mismo tiempo, los aranceles están generando rigideces de precios del lado de la oferta que complican los esfuerzos de desinflación. Este artículo examina si la Reserva Federal debería implementar un recorte de tasas, considerando el doble mandato de pleno empleo y estabilidad de precios, los debates en torno a la tasa de interés neutral y la dinámica institucional del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés). Basado en los datos recientes, la literatura académica y las comunicaciones del banco central, se argumenta que un recorte modesto y calibrado constituye la mejor estrategia para equilibrar los riesgos de recesión y de resurgimiento inflacionario.

La economía de Estados Unidos se encuentra en un momento decisivo. La inflación, aunque muy por debajo de su pico de 2022, sigue por encima del objetivo del 2 % de la Reserva Federal, mientras que los indicadores de fortaleza laboral muestran signos de erosión. Los últimos datos subrayan esta tensión: el Índice de Precios al Consumidor (IPC) confirma la persistencia de la inflación en los servicios, el Índice de Precios al Productor (IPP) destaca los efectos de traspaso de los aranceles y los reclamos por seguro de desempleo apuntan a una menor demanda laboral. Estos desarrollos plantean la pregunta de si la política monetaria sigue siendo demasiado restrictiva y si la Reserva Federal debería reanudar los recortes de tasas en septiembre de 2025.

En síntesis, este artículo evalúa los argumentos a favor y en contra de un recorte de tasas. Sitúa el debate actual en el marco de la teoría de política monetaria, analiza la evidencia económica reciente y explora las posibles consecuencias de una flexibilización prematura frente a una acción tardía.

Dinámica de la inflación: presiones persistentes en los servicios

El informe de julio del IPC reveló una bifurcación en las tendencias inflacionarias: la inflación de bienes básicos se mantuvo estable, mientras que la inflación de servicios básicos se aceleró, liderada por categorías no relacionadas con la vivienda. La literatura económica ha demostrado que la inflación de servicios es más «pegajosa» que la de bienes debido a la menor sustituibilidad y al lento crecimiento de la productividad (Blinder, 1991; Ball & Mazumder, 2011). Esta persistencia sugiere que las expectativas inflacionarias podrían desanclarse si la política se relaja demasiado pronto.

Los datos del IPP refuerzan estas preocupaciones. Aunque los componentes directamente vinculados al índice de Gastos de Consumo Personal (PCE) se alinearon con las expectativas, los márgenes brutos en el comercio mayorista y minorista aumentaron inesperadamente. Esto indica que el traspaso de los aranceles a los precios al consumidor aún está en curso. La evidencia histórica muestra que los choques arancelarios suelen manifestarse gradualmente, produciendo efectos inflacionarios prolongados (Fajgelbaum et al., 2020). En este contexto, flexibilizar la política podría acomodar de manera involuntaria la inflación inducida por los aranceles.

Desarrollo del mercado laboral: señales de enfriamiento

En contraste con la inflación, los indicadores del mercado laboral apuntan hacia una menor demanda. Los reclamos iniciales de seguro de desempleo permanecen bajos en términos históricos, pero los reclamos continuos reflejan un entorno de baja contratación. La moderación en el crecimiento del empleo y los salarios refuerza esta interpretación. La investigación sugiere que las desaceleraciones laborales, una vez iniciadas, pueden volverse auto-reforzantes a medida que la reducción de ingresos restringe el consumo y la inversión (Blanchard & Katz, 1992).

Los datos de ventas minoristas reflejan esta tensión: aumentos modestos y generalizados implican un impulso en desaceleración más que una contracción plena. Aunque la economía aún no está en recesión, la desaceleración subraya los riesgos para el empleo, especialmente si la política monetaria se mantiene demasiado restrictiva.

Marco de política: la tasa neutral y la restrictividad

Uno de los temas más debatidos dentro del FOMC es el nivel de la tasa de fondos federales «neutral» (r*). Si r* ha caído en 2025, como sostienen algunos responsables de política, entonces la postura actual puede ser más restrictiva de lo que se creía (Laubach & Williams, 2003; Holston, Laubach & Williams, 2017). En tal escenario, mantener las tasas actuales conlleva el riesgo de un exceso de ajuste que podría llevar a la economía a la recesión.

Sin embargo, las estimaciones de r* son notoriamente inciertas. Bernanke (2020) advierte que la dependencia de medidas en tiempo real de la tasa neutral está llena de errores, lo que a menudo conduce a equivocaciones de política. Esta incertidumbre complica el cálculo de la Reserva Federal: ¿debería recortar preventivamente para evitar un deterioro del mercado laboral, o mantenerse firme para protegerse contra nuevas presiones inflacionarias?

Dinámica institucional y debate en el FOMC

Las dinámicas internas del FOMC añaden complejidad adicional. El presidente Jerome Powell ha expresado su preocupación de que la debilidad del mercado laboral podría superar los riesgos inflacionarios de corto plazo, apoyando el caso de recortes. Sin embargo, presidentes regionales como Jeff Schmid (Kansas City) y Beth Hammack (Cleveland) han señalado su preferencia por mantener las tasas, citando preocupaciones sobre la inflación.

La posibilidad de disensos es significativa. Aunque los disensos no son inéditos, a menudo reflejan divisiones más profundas dentro del Comité y pueden afectar las expectativas del mercado (Meade & Thornton, 2012). La decisión de septiembre, por tanto, puede depender tanto del consenso institucional como de los datos.

El argumento a favor de un recorte

Existen tres argumentos principales a favor de un recorte de tasas:

Mitigación del riesgo laboral: los primeros signos de debilitamiento del empleo sugieren la necesidad de una respuesta preventiva para evitar pérdidas acumulativas en la creación de empleo. Como argumentan Romer y Romer (1989), las respuestas tardías a las recesiones laborales pueden exacerbarlas. Exceso de restrictividad: si la tasa neutral ha disminuido, entonces la política ya es más restrictiva de lo previsto. Un recorte modesto permitiría recalibrar sin abandonar la lucha contra la inflación. Equilibrio del doble mandato: el mandato de la Reserva Federal exige igual atención al pleno empleo y a la estabilidad de precios. Reconocer los riesgos laborales mientras se mantiene una política restrictiva preserva la credibilidad en ambos frentes.

El argumento en contra de un recorte

Quienes se oponen a flexibilizar destacan tres riesgos clave:

Persistencia de la inflación en servicios: la inflación de servicios sigue por encima del objetivo, lo que eleva el riesgo de que un recorte consolide expectativas inflacionarias elevadas. Traspaso arancelario: con los aranceles aún trasladándose a los precios, flexibilizar la política podría amplificar las presiones inflacionarias (Fajgelbaum et al., 2020). Credibilidad y expectativas: un recorte prematuro podría socavar la confianza pública en el compromiso de la Fed con su objetivo de inflación. Como enfatizan Clarida, Galí y Gertler (2000), la credibilidad del banco central es crucial para anclar expectativas.

Recomendación de política monetaria

En conjunto, la evidencia apoya un recorte medido, no agresivo, en septiembre de 2025. Una reducción de 25 puntos básicos reconocería los riesgos emergentes en el mercado laboral sin señalar un giro hacia un estímulo pleno. Dicho recorte debería acompañarse de una guía prospectiva que enfatice que la política sigue siendo restrictiva y que una mayor flexibilización dependerá de pruebas claras de desinflación.

Este enfoque se alinea con el objetivo declarado por Powell de un «aterrizaje semi-suave», equilibrando el doble mandato de la Fed bajo condiciones de incertidumbre. Asimismo, mitiga el riesgo de pérdida de credibilidad al presentar la medida como recalibración más que como acomodación.

En conclusión, la reunión de septiembre de 2025 de la Reserva Federal representa una encrucijada crítica para la política monetaria estadounidense. Con la inflación aún rígida en los servicios y los aranceles prolongando las presiones de precios, pero con un mercado laboral mostrando fragilidad, los responsables de política monetaria enfrentan riesgos contrapuestos. El curso más prudente es un recorte modesto y calibrado que atenúe la debilidad laboral mientras se mantiene una postura restrictiva. Las tasas de interés de corto plazo siguen siendo instrumentos toscos, pero una calibración cuidadosa ofrece la mejor perspectiva de equilibrar el control inflacionario con la estabilidad del empleo.

