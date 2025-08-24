¿Qué hará Luis Abinader este domingo?

  • Hoy
¿Qué hará Luis Abinader este domingo?

Luis Abinader.

El presidente de la República, Luis Abinader, tiene una agenda cargada de actividades que incluyen diversas inauguraciones, entre ellas de carreteras, hospitales y politécnicos.

A continuación, la agenda presidencia:

Domingo 24 de agosto de 2025

Actividades

La Vega

11:00 a.m. El presidente Luis Abinader encabezará la inauguración del remozamiento del Hospital Luis Morillo King.

Lugar: Av. García Godoy 214

Lea más: Agenda de Luis Abinader este sábado: desde entrega de títulos de propiedad hasta inauguración de escuelas

Distrito Municipal de Tavera

12:30 p.m. El jefe de Estado dejará inaugurada la reconstrucción de la carretera La Jina – El Morro. En ese mismo acto se entregarán los tramos El Morro – El Desecho, Jina – Loma La Gallina, Loma La Gallina – La Cabra, así como La Herradura – Embalse de Tavera.

Santiago

Sabana Iglesia

2:00 p.m. El presidente Abinader inaugurará la carretera “La Sabaneta” y el asfaltado de las calles de Las Charcas.

Navarrete

3:30 p.m. El mandatario inaugurará la inauguración del Politécnico en Arte y dejará en funcionamiento el Politécnico en Arte de Navarrete y el Liceo Faustino Santos Rojas de Tenares.

4:30 p.m. El gobernante encabezará la graduación del programa 14/24 en el Club Samejí.

Lugar: Av. Felix M. Ruiz

Síguenos como periodicohoyrd

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

¿Qué hará Luis Abinader este domingo?
¿Qué hará Luis Abinader este domingo?
24 agosto, 2025
Lo que trajo el Periódico Hoy esta semana: resumen de las ediciones impresas  
Lo que trajo el Periódico Hoy esta semana: resumen de las ediciones impresas  
24 agosto, 2025
Luis Abinader cumple cinco años en el poder: ¿qué dicen los expertos?
Luis Abinader cumple cinco años en el poder: ¿qué dicen los expertos?
23 agosto, 2025
Agenda de Luis Abinader este sábado: desde entrega de títulos de propiedad hasta inauguración de escuelas
Agenda de Luis Abinader este sábado: desde entrega de títulos de propiedad hasta inauguración de escuelas
23 agosto, 2025
Presidente Luis Abinader viaja a La Vega y Santiago
Presidente Luis Abinader viaja a La Vega y Santiago
23 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Construir viviendas en República Dominicana cuesta un poco menos este mes , según informe

Construir viviendas en República Dominicana cuesta un poco menos este mes , según informe

5 películas y 2 series de Netflix imperdibles este fin de semana  

5 películas y 2 series de Netflix imperdibles este fin de semana  

Los celos: sus riesgos

Los celos: sus riesgos

Siguen conciertos “Viva la patria”

Siguen conciertos “Viva la patria”

Gran dedicatoria a Marichal

Gran dedicatoria a Marichal

RD$400 millones para Agrodosa

RD$400 millones para Agrodosa

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo