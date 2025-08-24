¿Qué hará Luis Abinader este domingo?

El presidente de la República, Luis Abinader, tiene una agenda cargada de actividades que incluyen diversas inauguraciones, entre ellas de carreteras, hospitales y politécnicos.

A continuación, la agenda presidencia:

Domingo 24 de agosto de 2025

Actividades

La Vega

11:00 a.m. El presidente Luis Abinader encabezará la inauguración del remozamiento del Hospital Luis Morillo King.

Lugar: Av. García Godoy 214

Distrito Municipal de Tavera

12:30 p.m. El jefe de Estado dejará inaugurada la reconstrucción de la carretera La Jina – El Morro. En ese mismo acto se entregarán los tramos El Morro – El Desecho, Jina – Loma La Gallina, Loma La Gallina – La Cabra, así como La Herradura – Embalse de Tavera.

Santiago

Sabana Iglesia

2:00 p.m. El presidente Abinader inaugurará la carretera “La Sabaneta” y el asfaltado de las calles de Las Charcas.

Navarrete

3:30 p.m. El mandatario inaugurará la inauguración del Politécnico en Arte y dejará en funcionamiento el Politécnico en Arte de Navarrete y el Liceo Faustino Santos Rojas de Tenares.

4:30 p.m. El gobernante encabezará la graduación del programa 14/24 en el Club Samejí.

Lugar: Av. Felix M. Ruiz

